Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Avcılar'da 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Avcılar'da 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Binada mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarılırken, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ambarlı Mahallesi Seymen Sokak'taki 5 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken, diğer yandan merdiven yardımıyla çatı katının diğer bölümlerinde mahsur kalanları kurtardı.

Dumandan etkilenen 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bitişikteki binaların çatılarına da sirayet eden yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Mekke’de şiddetli fırtına ve yağmur korkuttu

Mekke’de şiddetli fırtına ve yağmur korkuttu

Vahşi doğanın davetsiz misafirler

Vahşi doğanın davetsiz misafirler

İnsanların en ilginç korkuları

İnsanların en ilginç korkuları

Kanseri azaltan madde bu sebzelerde var

Kanseri azaltan madde bu sebzelerde var

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA