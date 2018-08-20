Avcılar'da 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Ambarlı Mahallesi Seymen Sokak'taki 5 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken, diğer yandan merdiven yardımıyla çatı katının diğer bölümlerinde mahsur kalanları kurtardı.

Dumandan etkilenen 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bitişikteki binaların çatılarına da sirayet eden yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.