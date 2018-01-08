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Avcılar'da seyir halindeki araçta yangın

Avcılar'da kumaş yüklü hafif ticari araçta seyir halindeyken yangın çıktı.

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Alınan bilgiye göre, Avcılar D-100 karayolu yanyol Gümüşpala mevkisinde seyir halinde olan Selçuk Pınarbaşı'nın kullandığı 34 YL 6458 plakalı hafif ticari aracın iç aksamı, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü aracı durdurarak, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangında, kullanılamaz hale gelen araçta bulunan kumaşlar da zarar gördü.

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