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AVM mutfağında yangın alarmı

Şişli’de bir Alışveriş merkezinde de bulunan restorandın mutfak bölümünde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında ölen yada yaralanan olmadı.

  • İHA
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Olay saat 12.00 sıralarında Şişli’de bir AVM'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre AVM içerisinde bulunan bir restoranın mutfak kısmında yangın çıktı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Izgaralarda başlayan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, restoranın mutfak bölümünde maddi hasar meydana geldi.
 

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