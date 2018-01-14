Avrasya Tüneli girişinde polis şüpheli araca ateş açtı
Avrasya Tüneli polis kontrol noktasında ‘Dur’ ihtarına uymayan şüpheli araca polis ateş açtı. Açılan ateş sonrası araçta bulunan 4 kişiden 2’si yaralandı.
- İHA
Olay, gece saat 00.35 sıralarında Yenikapı’da Avrasya Tüneli polis kontrol noktasında meydana geldi. Kontrol esnasında ‘Dur’ ihtarına uymayan şüpheli araç polisi alarma geçirdi. Aracı durdurmak için polis havaya uyarı ateşi açtı, araç durmayınca aracın tekerlerine ateş açtı. Olay sırasında araçta bulunan 4 kişiden 2’si yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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