Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan TANAP için Azerbaycan şirketine finans desteği
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Yönetim Kurulu tarafından, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) için Azerbaycan şirketi Güney Gaz Koridoru AŞ'ye 500 milyon dolarlık finansman sağlanması onaylandı
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Yönetim Kurulu tarafından, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) için Azerbaycan şirketi Güney Gaz Koridoru AŞ'ye 500 milyon dolarlık finansman sağlanması onaylandı
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