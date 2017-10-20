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Avrupa ülkelerinin Türkiye'de vize başvurularını durdurduğu iddiası yalanlandı

ABD'nin Türkiye'ye vize kararı sonrası bazı Schengen ülkelerinin de benzer uygulamaya geçtiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

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Dışişleri Bakanlığı kaynakları, sosyal medyada bazı mesajlarda Macaristan, Portekiz, Norveç, Slovenya, Avusturya, İtalya, Hollanda ve Fransa'nın, ABD'nin kararından sonra Türkiye'de vize başvurularını durdurma yoluna gittiğinin veya başvuruların sonuçlanma süresini uzattığının ileri sürüldüğüne dikkati çekti.

Ankara'daki Avrupa Birliği Delegasyonu, Macaristan, Portekiz, Norveç, Slovenya, İtalya, Hollanda ve Fransa büyükelçilikleri ile bu çerçevede temasa geçildiğini ifade eden kaynaklar, büyükelçiliklerin, mesajın içeriğini kesin surette reddettiklerini ve Türkiye'deki vize başvurularının olağan prosedür kapsamında sorunsuz olarak sürdürüldüğünü vurguladıklarını kaydetti.

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