Avusturya dergisinden Türkçe ve Erdoğanlı kapak

Kapak fotoğrafında Recep Tayyip Erdoğan'ı kullanan dergi, "Türkiye ve Biz" isimli yazısını Almanca ve Türkçe yayınladı.

AB ve Türkiye ilişkilerine değinilen yazıda satır başları şöyle;

Tüm katılımcılar başarısızlığa uğradı;

Türkiye ile Avrupa gitgide birbirlerinden uzaklaşıyorlar. Gittikçe otoriterleşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa referandumu ile daha fazla güce ulaşmak istiyor. Avrupa Birliği içinde ise, bir çok ülke Türkiye’ye sırtını dönmeye hazır.

Avrupa, başlangıçta örnek ve hedef olarak bulunuyordu. Mustafa Kemal Atatürk 1920’li yıllarda Türkiye’yi radikal bir şekilde modernize etmeye başladığında, bunu şüphesiz ki otoriter yöntemlere başvurarak yapmış, ancak bu hareketin yönünü de Batı Demokrasisi’ne çevirmişti. Cumhuriyetin kurucusu Fransız Devrimi ve Aydınlanma Çağı değerlerine hayrandı. Bir biyografiye göre, Atatürk’ün kültürler çeşitlidir ancak sadece bir tane medeniyet vardır. Avrupa medeniyeti dediği belirtiliyor.