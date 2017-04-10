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Avukatların ‘evet’ çadırına yoğun ilgi

Türkiye Hukuk Platformu tarafından Ankara’da 4 noktada kurulan ‘evet’ çadırlarında halkın soruları yanıtlanıyor.

  • ŞERİFE GÜZEL /ANKARA(STAR)
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Adalet Der, Hukukçular Birliği Vakfı, Hukuk ve Değişim Derneği, Hukuk ve Demokrasi Derneği’nin yer aldığı Türkiye Hukuk Platformu sözcülerinden Avukat Fatih Ünal, “Her çadırımıza her gün en az 400-500 kişi uğruyor. Halkın tüm sorularını, 250 avukat arkadaşımız cevaplandırıyor. 10 gündür sahadayız. 15 Nisan’a kadar çalışmalar sürecek. En çok ‘Tek adam olur mu, olmaz mı? Milletvekili sayısını niye çoğaltıyoruz. 18 yaşında vekil olmalı mı?’ soruları geliyor. İkna ediyoruz.” 

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