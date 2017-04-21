Aydın merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 14 gözaltı
Aydın merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'nin 'Işık evleri'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.
- AA
Aydın merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Işık evleri"ne yönelik düzenlenen operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Aydın merkezli 8 ilde örgütün "Işık evleri"ne operasyon düzenlendi.
Haklarında yakalama kararı çıkartılan 23 kişiden 14'ü gözaltına alınırken 9 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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