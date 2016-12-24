Aydýn'daki terör operasyonunda 8 kiþi tutuklandý

Didim Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca yürütülen PKK/KCK soruþturmasý kapsamýnda, Didim Terörle Mücadele Þubesi ekiplerince gözaltýna alýnan 11 kiþiden 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardýndan serbest býrakýlýrken, iþlemleri tamamlanan 8'i ise adliyeye sevk edildi.

ARALARINDA HDP ÝL BAÞKANI DA VAR

Savcýlýktaki sorgularýnýn ardýndan mahkemeye sevk edilen þüphelilerden aralarýnda HDP Aydýn Ýl Baþkaný Tamis Akpýnar’ýn (57) da bulunduðu, A.P (59), Y.T (42), A.Y (33), D.U (37), K.S (47), Ö.F.Y (24) ve Y.E.E (24) "PKK/KCK talimatlarý doðrultusunda açlýk grevi, oturma eylemi ve terör örgütü propagandasý yapmak, sosyal medya üzerinden terör örgütünü ve kanlý eylemleri övücü paylaþýmlarda bulunmak" suçundan tutuklandý.

DÜN EÞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENMÝÞTÝ

PKK/KCK soruþturmasý kapsamýnda, 16 Aralýk'ta Didim'deki bazý adreslere dün eþ zamanlý operasyon düzenlenmiþ, adreslerdeki aramalarda bir ruhsatsýz tabanca ve 3 av tüfeði ile üzerinde terör örgütü elebaþý ve teröristlerin fotoðraflarýnýn yer aldýðý dergi, kitap ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiþti.

Operasyonda 10 kiþi gözaltýna alýnýrken, ayný soruþturma kapsamýnda hakkýnda gözaltý kararý bulunan HDP Ýl Baþkaný Tamis Akpýnar Kuþadasý ilçesinde yakalanmýþtý.