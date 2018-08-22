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Aydos Ormanı'nda yangın

Pendik'te, Aydos Ormanı'nda çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangında 2 dönümlük alan zarar gördü.

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Alınan bilgiye göre, Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gönderilen Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangına müdahale ederken, Pendik, Sultanbeyli, Kurtköy ve Yenişehir itfaiye ekipleri de olay yerine sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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