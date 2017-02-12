Son Dakika Haberleri E-gazete 12Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

‘Ayrılık’ Suriyeli kadın mültecilerin sesi oldu

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından Suriyeli kadın mültecilerin sorunlarına farkındalık yaratmak için bir yıl önce başlatılan ‘Kadınlar Göç Yolunda’ projesi kapsamında 8 Suriyeli mülteci kadının hikayesinin anlatıldığı ‘Ayrılık’ adlı belgesel filminin galası ve Uluslararası Mülteci Kadınlar Paneli İstanbul’da yapıldı.

  • 0
  • 1
  • 0
  • 1
  • 1
  • 0
x

436 KADINLA BİREBİR GÖRÜŞÜLDÜ

Projeyle ilgili de açıklamalarda bulunan KADEM Başkanı Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, “Projemiz AB’den fonlu bir projedir. Bu proje kapsamında 436 kadınla birebir mülakatlarla sosyal kültürel ekonomik durumları. Bu kadınlara yasal haklarıyla ilgili eğitimler verildi. Kendilerine entegrasyonlarıyla ilgili bazı çalışmalar yapıldı. Bu projenin en büyük çıktılarından biri de bu kadınları sadece barınma ihtiyacı olmadığı bunun da ötesinde entegrasyon için bazı aktivitelere etkinliklere ihtiyaç duyulduğuydu. Biz, bu yönde adımlar atıyoruz” dedi.  Öte yandan belgeselde hikayesi anlatılan ressam Sumaya Kaderi’nin kendi resimlerinden oluşan serginin açılışı da yapıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Tadif Kavşağı el değiştirdi

Tadif Kavşağı el değiştirdi

Trump sosyal medyada alay konusu oldu

Trump sosyal medyada alay konusu oldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA