‘Ayrılık’ Suriyeli kadın mültecilerin sesi oldu
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından Suriyeli kadın mültecilerin sorunlarına farkındalık yaratmak için bir yıl önce başlatılan ‘Kadınlar Göç Yolunda’ projesi kapsamında 8 Suriyeli mülteci kadının hikayesinin anlatıldığı ‘Ayrılık’ adlı belgesel filminin galası ve Uluslararası Mülteci Kadınlar Paneli İstanbul’da yapıldı.
436 KADINLA BİREBİR GÖRÜŞÜLDÜ
Projeyle ilgili de açıklamalarda bulunan KADEM Başkanı Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, “Projemiz AB’den fonlu bir projedir. Bu proje kapsamında 436 kadınla birebir mülakatlarla sosyal kültürel ekonomik durumları. Bu kadınlara yasal haklarıyla ilgili eğitimler verildi. Kendilerine entegrasyonlarıyla ilgili bazı çalışmalar yapıldı. Bu projenin en büyük çıktılarından biri de bu kadınları sadece barınma ihtiyacı olmadığı bunun da ötesinde entegrasyon için bazı aktivitelere etkinliklere ihtiyaç duyulduğuydu. Biz, bu yönde adımlar atıyoruz” dedi. Öte yandan belgeselde hikayesi anlatılan ressam Sumaya Kaderi’nin kendi resimlerinden oluşan serginin açılışı da yapıldı.
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