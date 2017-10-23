Aytun Çıray kimdir? Aytun Çıray Meral Akşener son dakika istifa açıklaması!

Aytun Çıray kimdir son dakika twitter açıklaması vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aytun Çıray neden istifa etti, Aytun Çıray Meral Akşener’in partisine geçecek mi? Meral Akşener'in yeni partisi 25 Ekim çarşamba günü resmen kurulacak. Partide yer alacak isimlerle ilgili bir iddia ortaya atıldı. CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Meral Akşener'in partisine mi katılıyor? Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Aytun Çınar istifa ettiğini açıkladı. Bir süredir Çıray'ınistifa edeceği ve Meral Akşener’in yeni kuracağı partiye geçeceği konuşuluyordu. Öğlenden sonra Çıray CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Görüşmenin ardından Çıray CHP'den istifa etti. Aytun Çınar kimdir? 1957 yılında İzmir, Bayındır'da doğmuştur. Babasının adı Muharrem Remzi, annesinin adı Kıymet'tir. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1981 yılında mezun oldu. 1988 yılında İç hastalıkları dalında uzmanlık öğrenimini tamamladı. 1989 yılında 32 yaşında Başhekim oldu. Aytun Çıray, Sağlık Bakanlığı Müsteşayunca yedi Sağlık Bakanı ile çalıştı. 1997 yılında kendi isteği ile istifa ederek müsteşarlık görevinden ayrıldı.TBMM 24. döneminde 2011 yılında CHP İzmir milletvekili seçildi. 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan genel seçimlerde tekrar CHP İzmir milletvekili seçildi.

1 Kasım 2015 tarihinde yinelenen seçimlerde tekrar CHP İzmir milletvekili seçildi. Aytun Çıray son dakika haberlerini sizler için derledik.

AYTUN ÇIRAY SON DAKİKA

CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin ardından partisin istifa ettiğini açıkladı.Ankara kulislerini sabah satalerinden itibaren Çıray'ın partisinden isitfa edip Meral Akşener'in kuracağı partiye geçeceğini konuşuyordu. İstifa edeceği iddiaları konuşulmaya başlayınca Çıray'ın telefonunun da kapalı olması dikkatlerden kaçmamıştı. Öğlenden sonra Çıray CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Görüşmenin ardından Çıray CHP'den istifa etti.

AYTUN ÇIRAY KİMDİR?

1957 yılında İzmir, Bayındır'da doğmuştur. Babasının adı Muharrem Remzi, annesinin adı Kıymet'tir. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1981 yılında mezun oldu. 1988 yılında İç hastalıkları dalında uzmanlık öğrenimini tamamladı. 1989 yılında 32 yaşında Başhekim oldu.

Aytun Çıray, Sağlık Bakanlığı Müsteşayunca yedi Sağlık Bakanı ile çalıştı. 1997 yılında kendi isteği ile istifa ederek müsteşarlık görevinden ayrıldı.

Yönetici sıfatı ile PETKİM, ERDEMİR ve İSDEMİR gibi dev şirketlerin yönetiminde bulundu. ERENCO şirketinin yönetim kurulu başkanlığını yaptı. Dünya Bankası 2. Sağlık Projesi İkraz Anlaşması Müzakerelerinde Türkiye adına başkanlık yaptı. Sağlık Sektörünün Yeniden Yapılandırılması (Sağlık Reformları) Programı Yönetimi, Sosyal Sektörlerde Ulusal ve Uluslararası (Dünya Bankası / UNDP) Proje, Finansman, Yatırım, Kalkınma ve Gelişme Programları Yönetimi görevlerinde bulundu.

Fransızca bilen Aytun Çıray'ın 2 çocuğu var. Selmin Çıray ile evli olan Aytun Çıray'ın Meral Akşener'in yeni partisine katılacağı konuşuluyor.

Dört yıl İzmir Yeni Asır, Gazete Ege, Egeli Sabah, Haber ekspres, Yenigün, Medimagazin ve Sözcü gazetelerinde ve yedi yıl İnternet haber'de köşe yazarı olarak makale yazdı. Turktime adlı haber sitelerinde de köşe yazarlığı yaptı.

2011'DE CHP MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ

TBMM 24. döneminde 2011 yılında CHP İzmir milletvekili seçildi. 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan genel seçimlerde tekrar CHP İzmir milletvekili seçildi. 1 Kasım 2015 tarihinde yinelenen seçimlerde tekrar CHP İzmir milletvekili seçildi.

Kitapları :

2013 – İzmir Medeniyeti Yükselirken

2010 – Kürt Sorunu Değil Irkçı Terör

2006 – Kaybedilmiş Zamanlar Ülkesinden

EĞİTİM VE UZMANLIKLARI:

1993 – —— -Tıpta Uzmanlık Eğitimi Şef Muavinliği

1984 -1988 – Tıpta Uzmanlık- İç Hastalıkları; İzmir Atatürk Sağlık Sitesi Hastanesi

1982 -1984 – Tıpta Uzmanlık- Anesteziyoloji ve Reanimasyon, İzmir Atatürk Sağlık Sitesi Hastanesi

1975 -1981 – Tıp Doktoru, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

MESLEK HAYATI:

2000–2002 – Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sn. Mesut Yılmaz‘ın Danışmanı

2001–2002 – ERENCO Yönetim Kurulu Başkanı

2001–2002 – İSDEMİR Denetim Kurulu Üyesi

2000–2002 – ERDEMİR Yönetim Kurulu Üyesi

1997–2004 – Başbakanlık Müşaviri

1995–1996 – PETKİM Yönetim Kurulu Üyesi

1993–1997 – Sağlık Bakanlığı Müsteşarı

1989–1993 – Başhekim, Ödemiş Devlet Hastanesi