Ayvalık'ta 14 kaçak ve 5 organizatör yakalandı

İzmir'den yasa dışı geçiş için Balıkesir'in Ayvalık İlçesi'ne getirilen kaçaklardan haberdar olan jandarma ekipleri, harekete geçti. Küçükköy Mahallesi Badavut Mevkii'nden geçişin yapılacağını belirleyen jandarma ekipleri, dün saat sabah yaptığı operasyonda, organizatör oldukları belirtilen V.İ., B.O., C.E., A.E. ve Y.A.'yı yakaladı. Irak ve Suriye uyruklu çocuk ve kadınların da yer aldığı toplam 14 kaçak da gözaltına alındı. Kaçakların 800 ila 1000 Euro karşılığında Midilli'ye geçirileceği öğrenildi. Jandarma, operasyonu sırasında iki araca da el koydu. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından kaçaklar, Balıkesir Göç İdaresi'ne teslim edildi. Organizatör oldukları belirtilen 5 kişinin ise adliyeye sevk edileceği belirtildi.