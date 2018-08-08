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Ayvalık’ta çıkan orman yangınında 5 dekarlık ağaçlık alan zarar gördü

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; gece saat 03.00 sıralarında nedeni henüz belirlenemeyen bir orman yangını çıktı.

  • İHA
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Ayvalık’ın Cennet Tepesi mevkiinde çıkan yangın, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
 
Ayvalık Belediyesi tarafından 20 yıl kadar önce çıkan bir yangında kül olan ormanlık alanda yeniden hayata geçirilen hatıra ormanının da aralarında bulunduğu bölgede çıkan yangına vatandaşların yanı sıra olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekiplerin 3 arasöz ve 1 su tankeri ile müdahale edildi.
 
Cennet Tepesi’ne çıkan yolda seyir halindeki bir araçtan sönmemiş bir sigara izmaritinin atılması sonucunda çıktığı tahmin edilen yangın yaklaşık 1 saatlik hummalı çabaların ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü.
 
İtfaiye ekipleri yangın mahallinde soğutma çalışmalarını sürdürürken, ilk belirlemelere göre 5 dekar (yarım hektar) alanın alevlerden zarar gördüğü belirtildi.
 
Yangınla ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor.

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