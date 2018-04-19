Aziz Sancar Ahmet Yesevi Üniversitesini ziyaret etti

18 Nisan Çarşamba günü gerçekleşen ziyaretlerinde Prof. Dr. Aziz Sancar’a Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız ve Mütevelli Heyet Üyesi Prof. Dr. Muhittin Şimşek de eşlik etti.

Türkistan programına Arslan Baba ve Hoca Ahmet Yesevi Türbelerini ziyaret ederek başlayan Sancar, Türkistan Yerleşkesindeki Kültür Merkezi Tiyatro ve Sinema Salonunda Ahmet Yesevi Üniversitesi öğrenci ve akademisyenleri ile bir araya geldi. Toplantıdan önce Türk Dünyası Kültür ve Tarih Müzesi gezen Sancar, buradakianı defterini imzaladı.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Valihan Abdibekov moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıda; Prof Dr. Aziz Sancar, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof Dr. Musa Yıldız, Mütevelli Heyet Üyesi Prof. Dr. Muhittin Şimşek, Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Kutalmış katılımcılara hitap ettiler.

Rektör Prof. Dr. Valihan Abdibekov’u takdimi ile kürsüye gelen Prof. Dr. Aziz Sancar konuşmasında; Türkiye ve Türk dünyasının bilimde kendi akademik ve sanayi gücünü yetiştirme stratejini öncelemesi gerektiğini, kürsel güç dengesinde söz ve karar gücüne ulaşmanın bilimsel ve teknolojik üstünlükle mümkün olduğunu, Türk cumhuriyetlerinin bütün dünya Türklüğü için bilimsel ortak hedeflerde yardımlaşmaları gerektiğini açıkladı. Bilimin insanlığın ortak mirası üzerinde yükseldiğini, insanlığın bilim mirasına Türklerin 500 yıl katkı sağladığını, özellikle Çinli bilim insanlarının 1980’den sonra dünya bilim sahasında yeniden yükselişe geçtiğini vurgulayarak, Türklerin de tarihi başarısını yeniden gösterebileceğini, yeniden aynı başarıyı gerçekleştirme potansiyeline sahip olduğunu bildirdi. Sancar, Türk-İslam dünyasının kendisini örnek olarak görmesinden memnun olduğunu, küresel bilim dünyasındaki gelişmelere Türklerin ortak olmalarının ancak bilimsel yardımlaşma faaliyetleri ile mümkün olabileceğinin altını çizdi. Din ve siyasetin bilim dışı alanlar olarak görülmesi gerektiğini hatırlatan Sancar, Türk ve İslam dünyasındaki iç çekişme ve rekabetin bilimi geri plana ittiğini, bilim alanındaki dayanışma ile Türk dünyasının evrensel başarılara ulaşılabileceğini işaret etti.

DNA onarımı üzerindeki 45 yıllık bilimsel faaliyetini ve başarılarını akademisyen ve öğrenciler ile paylaşan Prof. Dr. Aziz Sancar, sabır ve işbirliği ile sürdürdüğü çalışmalarını ve Nobel’e giden başarı öyküsünü temelinde azim ve kararlılığın çok önemli olduğunu, bilim insanın her seviyede sürekli üstün performans göstermesi gerektiğini ve alan uzmanı kişilerle ortak laboratuar ortamında deneyler yapmaları gerektiğini açıkladı. Sancar, konuşmasının sonunda kendisinin Türk dünyasında örnek bilim insanı olarak takdir edilmesinden memnuniyet duyduğunu, bu durumun kendisinde bir kibre yol açmadığını, önemli olanın bilim insanı duruşu ile insanlığa ve insanlığın geleceğine katkı sunma başarısı olduğunu sözlerine ekledi. Konuşması ve sunumu öğrencilerin büyük ilgi çekmesi nedeni ile sık sık ayakta alkışlandı.

Aziz Sancar’ın başarısı ve Ahmet Yesevi Üniversitesi ziyaretleri ile ilgili bir konuşma yapan Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız ise konuşmasında; Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar’ın, Üniversitemizi ziyaretlerinin tarihi değerde önemli olduğunu, Türk dünyasına ve Ahmet Yesevi Üniversitesi’ne gösterdiği ilgi ve Türk dünyasında bilim zihniyetinin gelişimine katkılarından dolayı kendilerine teşekkür etti.

Bu ziyaretin organizasyonunda görev alan Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesinden Doç. Dr. Elşan Bağırzade ve 9 Eylül Üniversitesinden Prof. Dr. Nevzat Şimşek ile diğer ziyaret kapsamında görev alarak katkı sunanlara da ayrıca teşekkür eden Yıldız; Üniversite akademisyenlerine ve öğrencilere hitap ederek “şanlı Türk tarihinde önemli eserler vermiş, Türk-İslam medeniyetinin bu coğrafyada tohumlarını atmış, İbni Sina, Farabi ve Hoca Yesevi gibi yüzlerce alimin, bilim insanın yetiştiği bu coğrafyada, içinde yaşadığımız çağın büyük bilim insanı Prof Dr. Aziz Sancar’ın medeniyetimizin bilim ve teknoloji ile yeniden gelişmesine örnek olduğunu söyledi. Medeniyetimizin kurcularının üstün başarılarının ve çağımızda Türk ve İslam dünyasını temsil noktasında, Nobel Ödülü alarak uluslararası başarıya ulaşan bilim insanı Aziz Sancar Hoca’nın gösterdiği başarının Üniversite akademisyenlerine ve öğrencilerine önemli sorumluluklar yüklediğini belirtti.

Prof. Dr. Aziz Sancar’ın; bilim insanları için, geleceğin bilim insanı adayı öğrenciler için rol model olduğunu, ziyaretlerinin Türk dünyasındaki akademik faaliyetlere ve özellikle öğrencilere üstün motivasyon sağladığını bildirdi.

Mütevelli Heyet Üyesi Muhittin Şimşek ise konuşmasında; Aziz Sancar ile bir arada bulunmaktan duyduğu mutluluğu bildirerek, mütevazi kişiliği ile kendi uzmanlık alanında üstün başarı gösteren Aziz Sancar ile Türk dünyası coğrafyasına ait Üniversite öğrencilerinin buluşmasının “millet ile milletin üstün başarı gösteren büyük değerinin” kucaklaşması olduğunu söyledi.

Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Kutalmış ise katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada; bu günün tarihi bir gün olduğunu, Hz. İsa’nın doğumundan 15. asrın sonuna kadar bu toprakların dünyanın en yüksek düzeydeki bilim, sanat, ticaret ve üstün medeniyet merkezi olarak Yesevi’nin, İbni Sina’nın, Farabi’nin, Harezmi’nin, Maturidi, Buhari ve Tirmizi gibi bilim insanlarının yetişmesine ve bu medeniyetin kurucuları olmasına katkı sağladığını belirtti. Kutalmış, ticaret yollarının değişmesi ve ilmin 1500’lü yıllardan sonra bu coğrafyadan uzaklaşması nedeniyle, 1990’lı yıllara kadar bu toprakların yenlikçi gelişmelerden mahrum kaldığını dile getirdi. Fakat, 27 yıl önce 20 bin nüfusa sahip eski adı ile Yesi, yeni adı ile Türkistan Şehri’nin, 300 bine yakın nüfusa ulaşmasında ve 33 ülkeden gelen binlerce öğrenci ve nitelikli akademik kadro ile Kazakistan’ın üniversite şehrine dönüşmesinde Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin büyük katkısı olduğunu söyledi.

Kutalmış; Türkistan’ın bu yıl eyalet başkenti olması ile Üniversite’nin Türk dünyasına gelecekte başarılı hizmetler sunacağını vurgulayarak, Prof. Dr. Aziz Sancar’a tebrik ve teşekkürlerini iletti.

Kutalmış; Aziz Sancar’ın biyografisini Kazakça olarak sunduktan sonra konuşmasını tamamladı.

Aziz Sancar’a Ahmet Yesevi Üniversitesi tarafından “Fahri Profesörlük” unvanı verilmesi ve Ahmet Yesevi Üniversitesi öğrencilerinin Folklor gösterileri ile program sona erdi. Toplantı sonrasında öğrenci ve akademisyenlerle toplu fotoğraf çekimine katılan Aziz Sancar, katılımcılar tarafından coşkuyla uğurlandı.