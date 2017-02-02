Son Dakika Haberleri E-gazete 3Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Baba oğula mahkeme yolunda kanlı pusu

Adıyaman’ın Besni ilçesinde aralarında arazi anlaşmazlığı olan iki ailenin mahkemesi öncesinde kan döküldü.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, Atatürk Caddesi Besni Belediyesi yakınlarında meydana geldi. Mahkemeye giden baba Mehmet Özer (67) ile oğlu Ramazan Özer (33) kaldırımda yürürken yanlarına yanaşan bir araçtan av tüfeği ile ateş açıldı. Ateş açan şahıslar hafif ticari araç ile hızla olay yerinden hızla kaçarken, olay bölgesine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırıda baba Mehmet Özer karnından, oğul Ramazan Özer ise ayağından yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar buradan Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaçan şahıslar polis ekipleri tarafından Gölbaşı ilçesinde yakalandı. Saldırıyı Mehmet A. ve Bayram A. isimli şahısların gerçekleştirdiği öne sürülerek, gözaltına alındı. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Erdoğan: Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız için 'Komşunu al gel' kampanyası başlatıyoruz

Erdoğan: Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız için 'Komşunu al gel' kampanyası başlatıyoruz

Robot yarasa şaşkınlık içinde bıraktı

Robot yarasa şaşkınlık içinde bıraktı

En komik sebzeler

En komik sebzeler

Kuyudan at kurtarma operasyonu

Kuyudan at kurtarma operasyonu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA