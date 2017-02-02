Baba oğula mahkeme yolunda kanlı pusu

Olay, Atatürk Caddesi Besni Belediyesi yakınlarında meydana geldi. Mahkemeye giden baba Mehmet Özer (67) ile oğlu Ramazan Özer (33) kaldırımda yürürken yanlarına yanaşan bir araçtan av tüfeği ile ateş açıldı. Ateş açan şahıslar hafif ticari araç ile hızla olay yerinden hızla kaçarken, olay bölgesine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırıda baba Mehmet Özer karnından, oğul Ramazan Özer ise ayağından yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar buradan Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaçan şahıslar polis ekipleri tarafından Gölbaşı ilçesinde yakalandı. Saldırıyı Mehmet A. ve Bayram A. isimli şahısların gerçekleştirdiği öne sürülerek, gözaltına alındı.