Babasını döven adamı öldürdü

İlçe merkezine 13 km mesafede bulunan Kuşçular Mahallesi’nde, Şaban Koç (30) ile Ali D. (53) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayı duyan Ali D.’nin oğlu A.D. (36) babasını döven Şaban Koç’u pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı.

Şaban Koç, 112 Acil Servis ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Koç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Babasını döven şahsı vuran A. D. ile babası Ali D. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.