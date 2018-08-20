Bahçeli'den Kurban Bayramı mesajı: Sinsi operasyonlar milletimizin birlik ve beraberlik şuuru karşısında sonuçsuz kalacaktır

Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, bayramların kucaklaşma, kaynaşma, yakınlaşma vesilesi, dargınlıkların giderilmesi, kavga ve küslüklerin tamiri için emsalsiz bir fırsat kaynağı olduğunu bildirdi. Bahçeli şunları kaydetti:

"Siyasi ve ekonomik bekamızı hedef alan sorun yumağıyla, kararlı ve kahramanca mücadele ettiğimiz şu günlerde, umutla karşıladığımız Kurban Bayramı'nın azmimizi kamçılaması, birlik ve dirliğimizi kökleştirmesi başlıca dileğimdir. Milletçe kurban ibadetinin vecdi, bayram iradesinin vazgeçilmez cehdi ile her zorluğu göğüsleyeceğimize, her zulmü gövdesiyle birlikte devireceğimize inancım tam ve eksiksizdir. Elbette İsmaili ahlak ve adanmışlıkla sıkıntıları aşacağımızdan, kutlu, mutlu ve huzurlu bir istikbal ufkuna kavuşacağımızdan en ufak şüphe duymuyorum. Kurban, bir Müslüman'ın tüm varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun işaret ve ifadesi olmakla birlikte, mana ve muhtevası çok derin ve kavrayıcıdır. Aynı zamanda Allah'a yaklaşmak, yakınlaşmak ve rızasını kazanmak için üstlenilen manevi vecibenin sahip olunan imkanlar nispetinde ifası ve idamesidir."

- "Bayram kardeşlik bağlarımızı güçlendirecek"

Kurban Bayramı'nın dayanışma ve yardımlaşmanın simgesi, barış ve kardeşliğin sevinci olduğunu vurgulan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Kurban Bayramı, hatırlamanın ve hatırlanmanın sedası, adil ve hakkaniyetle bölüşmenin sevabıdır. Besmeleyle kesilen her kurban, sıkılan her el, uzatılan her ikram, gülücükler saçan her yüz, hasret akşamlarından sonra şafakla doğan her vuslat birliğimizin harcı, dirliğimizin haysiyetidir. Bizi bir millet yapan, nihai olarak bu milleti eğilmez ve baş edilemez kudret haline getiren bayramların yüksek erdem ve esenliğidir. İdrak ettiğimiz Kurban Bayramı safları sıklaştıracak, kardeşlik bağlarımızı güçlendirecek, milli ve manevi hissiyatı daha da perçinleyecektir. Bayram, hayallerimizin üstünü örten felaketlere karşı manevi direniş sığınağı olacak ve ümit ederim ki bize yeni bir diriliş ve toparlanış ruhu kazandıracaktır. Temennim ve inancım budur."

- "Dost görünümlü mihrakların tuzaklarını akamete uğratacağız"

Bahçeli, Kurban Bayramı'nın, manevi iklim ve ruhundan aldığı feyizle çirkin ve ucuz hesap peşinde koşan çevrelerin tuzaklarını boşa çıkaracağını, milli irade ve kaynaşma iradesini teyit edeceğini belirterek, "Bilinmelidir ki Türk-İslam coğrafyasında sökün eden zorbalıklara sessiz kalmayacağız, mazlumları bu mübarek günlerde dualarımızdan eksik etmeyeceğiz. Bebek katillerine kucak açan, yardım ve yataklık yapan, arkalarında duran dost görünümlü mihrakların tertip ve tuzaklarını akamete uğratacağız. Kaos havarilerine ve kriz elçilerine şans tanımayacağız. İnanıyorum ki, ekonomik yaptırımlar, ambargolar, ablukalar, izbe planlar, sinsi operasyonlar, algın oyunları aziz milletimizin birlik ve beraberlik şuuru karşısında sonuçsuz kalacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin sosyal dokusu, siyasi direnci, ekonomik dirayetiyle her saldırıyı püskürtecek, her kumpası dağıtacak, her karanlık senaryoyu yırtacak cesaret ve imanda olduğunun altını çizen Bahçeli, mesajına şöyle devam etti:

"Kurban ibadetimizi yapacağız, mükafatımızı yalnızca Allah'tan bekleyerek kurbanlarımızı keseceğiz. Ancak vatanı kurban ettirmeyeceğiz, milleti kurban vermeyeceğiz, istiklalimizi kurbanlık yerine koydurmayacağız. Bu vesileyle aziz vatandaşlarımın, Türk-İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı yürekten tebrik ediyorum. Bayram tatili münasebetiyle yollara düşen kardeşlerimizin kazadan beladan uzak bir şekilde tatillerini geçirmelerini, sevdiklerine kavuşmalarını diliyorum. Hac farizası için kutsal topraklarda bulunan tüm kardeşlerimizi sevgi ve saygılarımla selamlıyor, ibadetlerinin makbul olmasını, dualarında olabilmeyi ve sağlıcakla dönmelerini içtenlikle temenni ediyorum."