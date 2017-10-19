Bakan Ağbal'dan taşeron açıklaması

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Tasarı'nın görüşmeleri sürüyor.

MALİYE BAKANLIĞININ UYGUN GÖRÜŞÜ ALINACAK

Komisyonda kabul edilen 74. maddeye göre, kamu kurumlarında hizmet alımı kapsamında çalıştırılacak personel sayısı ile idareler, hizmet türleri, işin yapıldığı yer gibi ücret düzeyini etkileyen unsurların biri, birkaçı veya tamamı dikkate alınarak ihale dökümanında belirlenecek ücret ve benzeri mali ödemelere ilişkin tavanların tespitinde Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınacak.

Maddeyle ilgili milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Maliye Bakanı Naci Ağbal, bundan sonra da kamuda farklı noktalarda hizmet alımı yöntemiyle ihalelerin devam edebileceğini belirtti.

"YETKİ ALIYORUZ"

Mevcut hizmet alımı kapsamında çalışan personelle ilgili bir düzenlemenin yakın zamanda yapılacağını dile getiren Ağbal, "Bundan sonra sınırlı da olsa bu uygulama devam ettiğinde buna ilişkin yetki alıyoruz." dedi.

Onlarca kamu kurumunun, yüzlerce taşra teşkilatının ayrı ayrı ihaleler yaptığını belirten Ağbal, burada kaynak kullanımında etkin olmayan işler yapıldığını ifade etti.

Uygulamayla kimsenin ücretinin aşağı çekilmediğini vurgulayan Ağbal, kamu kurumlarında aynı işi yapanlar bakımından ücretlerin aynı düzeyde olmasını amaçladıklarını bildirdi.

TAŞERON DÜZENLEMESİ MECLİSE SEVK EDİLECEK

Bu maddenin getirilmesinin "taşeronlarla ilgili düzenlemenin geciktiği anlamına gelmeyeceğini" ifade eden Ağbal, taşeron düzenlemesiyle ilgili teknik çalışmaların tamamlandığını, düzenlemenin Ekonomi Koordinasyon Kurulunda ve Bakanlar Kurulunda görüşülüp Meclise sevk edileceğini söyledi.

"20 MADDELİK KANUN..."

Düzenlemenin yıl sonuna kadar Meclise geleceğini belirten Ağbal, "Uzun bir kanun olmayacak. Belki en fazla 20 maddelik çerçeve bir kanun olacak. Hızlı şekilde Meclisten geçeceğini düşünüyoruz." dedi.