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Bakan Akar: İyi komşuluk ilişkilerinin güzel bir örneğidir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın hududu yanlışlıkla geçen iki askeri bırakmasına ilişkin, 'Tarafların gösterdiği olumlu ve yapıcı yaklaşım, iyi komşuluk ilişkilerinin güzel bir örneğini teşkil etti.' dedi.

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Akar, Afganistan Milli Günü dolayısıyla verilen resepsiyona gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, yasa dışı göçle mücadele kapsamında görevli iki askerin sehven hududu geçmesinin ardından alıkonulduğu Yunan makamlarınca serbest bırakılmasına yönelik sorusu üzerine Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Hudutta yasa dışı göçün önlenmesine yönelik varılan mutabakatlar çerçevesinde bir mücadele var orada. O mücadele sırasında bir olay meydana geldi. İki askerimiz Yunan makamları tarafından orada alıkonuldu. Daha sonra yapılan temaslar, görüşmeler çerçevesinde Yunanistan Savunma Bakanı (Panos) Kammenos ile yaptığımız telefon görüşmeleri sonucunda oldukça kısa bir süre sonra iki askerimiz Türk makamlarına verildiler. Burada iki tarafın, tarafların gösterdiği olumlu ve yapıcı yaklaşım iyi komşuluk ilişkilerinin güzel bir örneğini teşkil etti. Bu çerçevede bu olayın kısa sürede çözülmesi bakımından, iyi komşuluk ilişkilerine güzel bir örnek vermesi bakımından katkısı olanlara teşekkür ediyorum."

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