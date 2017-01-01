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Bakan Akdağ: 4 yaralının durumu ciddi

Sağlık Bakanı Akdağ: '(İstanbul'daki terör saldırısı) Şu an hastanelerde 65 yaralı var. 4'ünün durumu oldukça ciddi.'

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Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ortaköy'deki saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "65 yaralımız var, 4'ünün durumu ağır" dedi.  

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