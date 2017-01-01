Bakan Akdağ: 4 yaralının durumu ciddi
Sağlık Bakanı Akdağ: '(İstanbul'daki terör saldırısı) Şu an hastanelerde 65 yaralı var. 4'ünün durumu oldukça ciddi.'
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ortaköy'deki saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "65 yaralımız var, 4'ünün durumu ağır" dedi.
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