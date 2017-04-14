Bakan Akdağ: Kılıçdaroğlu, havalimanında darbeciler tanklarıyla dururken nasıl çıkmış
Sağlık Bakanı Akdağ: 'Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı'ndan ayrılırken temas kurduğu iddiasına, 'ispat ederlerse istifa ederim' diyor ya, kendisi telefon açmamış olabilir. 10 dakikadan daha kısa bir süre içerisinde orada darbeciler tanklarıyla dururken nasıl çıkmış, onu bir anlatsın. Nasıl o kadar kolaylıkla oradan bırakıvermişler Kılıçdaroğlu'nu?'
- AA
Sağlık Bakanı Akdağ: "(Kılıçdaroğlu'nun kontrollü darbe iddiası) Türkiye'nin bugüne kadar geçirdiği en kanlı darbe teşebbüslerinden birisi bu. Bu kadar kanlısına hiç şahit olmamıştık. Buna nasıl 'kontrollü darbe' der bir insan. Dikkat ederseniz, arkasından 'Şu şu ve bir de şu sebeple kontrollü darbe' falan demiyor. 'Bende bilgiler var, sonra onları açıklarım' diyor. Bu, insana, insanımıza, demokrasimize, milletimize saygısızlık, gerçekten şehitlerimize saygısızlık, gazilerimize saygısızlık."
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