Son Dakika Haberleri E-gazete 14Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bakan Akdağ: Kılıçdaroğlu, havalimanında darbeciler tanklarıyla dururken nasıl çıkmış

Sağlık Bakanı Akdağ: 'Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı'ndan ayrılırken temas kurduğu iddiasına, 'ispat ederlerse istifa ederim' diyor ya, kendisi telefon açmamış olabilir. 10 dakikadan daha kısa bir süre içerisinde orada darbeciler tanklarıyla dururken nasıl çıkmış, onu bir anlatsın. Nasıl o kadar kolaylıkla oradan bırakıvermişler Kılıçdaroğlu'nu?'

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sağlık Bakanı Akdağ: "(Kılıçdaroğlu'nun kontrollü darbe iddiası) Türkiye'nin bugüne kadar geçirdiği en kanlı darbe teşebbüslerinden birisi bu. Bu kadar kanlısına hiç şahit olmamıştık. Buna nasıl 'kontrollü darbe' der bir insan. Dikkat ederseniz, arkasından 'Şu şu ve bir de şu sebeple kontrollü darbe' falan demiyor. 'Bende bilgiler var, sonra onları açıklarım' diyor. Bu, insana, insanımıza, demokrasimize, milletimize saygısızlık, gerçekten şehitlerimize saygısızlık, gazilerimize saygısızlık."

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hakkında öyle yalanlar söylüyorlar ki kendi hallerine bıraktık

Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hakkında öyle yalanlar söylüyorlar ki kendi hallerine bıraktık

Tayland su ve köpüğe bulandı

Tayland su ve köpüğe bulandı

1000 yıllık mumyanın mezarından çıkanlar hayrete düşürdü!

1000 yıllık mumyanın mezarından çıkanlar hayrete düşürdü!

101 haliyle Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

101 haliyle Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA