Son Dakika Haberleri E-gazete 6Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bakan Albayrak, Sofya'da temaslarda bulundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Bulgaristan Başbakanı Borissov ve Enerji Bakanı Petkova ile Sofya'da bir araya geldi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borissov ve Enerji Bakanı Temenuzkha Petkova bir araya geldi. Görüşmelerde, iki ülke arasındaki enerji işbirliğine ilişkin meselelerin ele alındığı öğrenildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Sofya'ya ulaşan Albayrak'ı Bulgaristan Enerji Bakanı Petkova karşıladı.

İki bakan, başbaşa görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye başkanlık etti. Her iki bakanın, doğalgaz ve elektrik alanlarında yüksek işbirliği potansiyelini harekete geçirme konusunda mutabakata vardıkları ifade edildi.

ENTSO-E bağlantısına yönelik  çalışmalar destekleniyor

Albayrak ve Petkova'nın, Türkiye-Bulgaristan Enterkonektör (ITB - ortak doğalgaz iletim ağı) Projesinin gerçekleştirilmesi için kararlılıklarını bildirirken, gerekli olan çalışmaların başlaması için iki hükümetin güçlü desteği olduğunu belirttikleri öğrenildi.

Bakanların ayrıca, ülkeleri arasındaki net transfer kapasitesinin artırılarak, Avrupa Elektrik İletim Ağı (ENTSO-E) bölgesine enerji ticareti hacminin büyütülmesi ve ENTSO-E bağlantısının güçlendirilmesine yönelik yatırım çalışmalarını destekledikleri bildirildi.

Albayrak, Enerji Bakanı Petkova ve heyetler arası görüşmenin ardından, Bulgaristan Başbakan Borissov tarafından kabul edildi. Görüşmede, iki ülke arasındaki enerji işbirliğine ilişkin meselelerin ele alındığı belirtildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türkiye, İsveç’in kabul etmediği 106 yaşındaki Afgan kadına sahip çıktı

Türkiye, İsveç’in kabul etmediği 106 yaşındaki Afgan kadına sahip çıktı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA