Bakan Arslan: Daha fazla erişen, daha fazla ulaşan bir Türkiye Cumhuriyeti için yola devam diyoruz

AK Parti 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sonrası İscehisar Kavşağı, Emirdağ Kavşağı ve Karahisar Tüneli toplu açılış töreninde konuşan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bakanlık olarak projeleri kısa sürede tamamladıklarını kaydetti. Bakan Arslan, “İstiklal mücadelesinde Çanakkale’den ayrılmayan, Sarıkamış’tan ayrılmayan onlardan farkı olmayan bu kadar kıymetli topraklarda hemşehrilemizle bir arada olmaktan, onlara hizmet etmekten gerçekten gurur duyuyoruz. Çok değil bir sene önce yine burada, Afyon’da AK Parti’nin doğduğu yerde Ak parti İstişare ve Değerlendirme toplantısına gelen milletvekili arkadaşlarımız İscehisar’da kaza geçirdiler. Ve o gün talimatımız oraya bir viyadük, bir kavşak yapılması yönündeydi. O gün projesini başlattık, bugün memnuniyetle ifade ediyoruz ki aradan bir sene geçmeden projeler bitti, yapım bitti ve bugün hemşehrilerimizin, bu coğrafyaya gelen misafirlerimizin hizmetine sunuyoruz. Sadece o değil burası da birçok ilin kavşak noktası bu noktada Karahisar Viyadüğü’nün ve tünelinin de bu coğrafya için ne kadar önemli olduğunu ve burada ağırlanan misafirler için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bütün bu projeleri Afyonkarahisarlıların ve misafirlerin hizmetine sunmak adına gerçekten olağanüstü gayret sarf ettik. Elbetti ki bini yaparken sizlerin himayeleri önemliydi. Ancak bizim tek başımıza değil yüz bin kişilik Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığı ailesiyle birlikte yaptığımızı özellikle ifade etmek isterim. Afyonkarahisarlı bilmeli ki sizin talimatlarınız çerçevesinde projelerimiz bunlarla sınırlı kalmayacak, diğer projeleri de biran önce bitirmek onların hizmetine sunmak adına gecemizi gündüzümüze katmaya devam edeceğiz. Bunun yanında Erkmen’de de bir kavşak yapılması talimatımız vardı. Onunda inşaatına başladık inşallah yakında onunda Afyonkarahisarlı’ların hizmetine sunmuş olacağız” diye konuştu.

İnsanların yaşam konforunun artması ve ülke ekonomisinin büyümesi adına ulaştırmada, denizcilikte ve haberleşmede projelerin hız kesmeden devam edeceğini aktaran Bakan Arslan, “Biz sorumluluk alanlar, görev alanlar milletimizin hizmetinde olmaya devam ereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve başbakanımızın söylediği gibi halka hizmeti, hakka hizmet bilerek çalışıyoruz. Bundan sonra da böyle devam edeceğiz. Bütün ekip arkadaşlarımla Afyonkarahisar’da olduğu gibi diğer 80 ilde de insanımızın hayatını kolaylaştırmak, insanımızın yaşam konforunu arttırmak ve ülkemizin ekonomisinin büyümesi adına lokomotif sektörü olan ulaştırmada, denizcilikte, haberleşmede projelerimiz hız kesmeden devam edecek. Dolayısıyla daha fazla erişen, daha fazla ulaşan bir Türkiye Cumhuriyeti için yola devam diyoruz, hizmete devam diyoruz” şeklinde konuştu.