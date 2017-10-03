Bakan Canikli: Yakın bir zamanda mili savaş uçağımız TF-X göreve hazır hale gelecek

Yeşilyurt'taki Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu (HHO) Ant İçme ve 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Açılış töreni, öğrenci alayı ve sancak kıtasının tören alanında yerini alması ve HHO Marşı'nı okumasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Milli Savunma Bakanı Canikli, öğrenci alayı ve sancak kıtasını, "Merhaba Hava Harp Okulu, Allah yardımcınız olsun" diyerek selamladı. HHO öğrencileri de Bakan Canikli'ye "Sağol" diyerek karşılık verdi.

Törende daha sonra 4. Filo Komutanı Yarbay Yavuz Pehlivan eşliğinde 735 öğrenci yemin vaziyeti alarak ant içti.

Bakan Canikli, törendeki konuşmasına, "İşte ordu, işte millet" sözünün ne anlama geldiğini görmek isteyenlerin bu fotoğrafa bakması, milletin, devletiyle, ordusuyla nasıl bir bütün ve iç içe olduğunu, ordunun bu milletin bir parçası olduğunu görmek isteyenlerin bu manzaraya iyi bakması gerektiğini belirtti.

Canikli, "Bu topraklarda, bu millet üzerinde hain emelleri olanlar varsa, onlar özellikle bu manzaraya çok iyi baksın. Türk milletinin hiçbir zaman esaret altına alınamadığını ve alınamayacağını en iyi gösteren fotoğraflardan bir tanesi budur. Ordu, devlet, millet el ele." dedi.

HHO öğrencilerine seslenen Canikli, "Bu şanlı kartal yuvasında her biriniz en zor koşullarda, en zorlu görevleri başarmak için yetiştirileceksiniz. Sizler, gökyüzünün yılmaz bekçileri, yarının gözü kara, cesur, sorumluluk sahibi ve vatan sevdalısı komutanları olacaksınız. Milli Savunma Üniversitemiz bünyesindeki Hava Harp Okulu sizlerin artık yeni yuvasıdır." diye konuştu.

"Öngörülmesi güç riskleri dikkatli bir şekilde takip ediyoruz"

İçinde bulunulan dönemin ve sürecin, Türkiye'nin içinde kaldığı tehditler ve riskler açısından çok hassas bir dönem olduğunu, Türkiye'nin dünyanın simetrikten asimetriğe kadar değişen ve yer yer sıcak çatışmalara dönüşen risk ve tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirten Canikli, şunları kaydetti:

"Öngörülmesi güç riskleri dikkatli bir şekilde takip ediyoruz. Bu risklerin yönetilebilmesi, bu topraklara namahrem eli değmemesi için bir an evvel komutan olarak bu ülkenin savunmasına katılmanız gerekir. Bu tehdit ve risklerin ortasında yer alan Türkiye, bölgedeki etkin ve lider konumundaki güçtür. Sizlerin bu komuta kademesine katılmasıyla gücümüze güç katacağız. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Türkiye'nin her kurumuna sızan bu hainleri temizledikçe hem Türkiye hem de Türk Silahlı Kuvvetleri güçleniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri de bu hainlerden, bu ağırlıklarından temizlendikçe güçleniyor. Bunun en somut örneği Fırat Kalkanı operasyonudur. Bu zor şartlarda, bu hainlerin de bütün kurumlarda olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nden temizlendiği bir dönemde, Türk Silahlı Kuvvetleri, milletiyle birlikte Fırat Kalkanı Harekatı'nı yapabilmiş, sınır ötesi operasyonunu başarılı bir şekilde uzun bir süreden sonra gerçekleştirebilmiştir. Bu milletin önüne set çekemezsiniz, engel koyamazsınız. Bu şekilde hedef ve amaçları olanlar bir 15 Temmuz gecesi görüntülerine baksınlar bir de bu manzaraya baksınlar. "

Bakan Canikli, teknoloji üzerine kurulu bir savunma sanayinin çok önemli olduğunu ama alternatifi olmayan şeyin de eğitimli, inançlı, cesur komuta kademesi olduğunu vurguladı.

Harbiyelilerin, standartların da ötesinde üst düzey bir eğitime tabi tutulacağını söyleyen Canikli, "Yavrularımız burada yüksek ahlaki değerlere, vatanseverlik duygusuna, milli, manevi, tarihi ve kültürel değerlere, demokratik bilince ve vatandaşlık sorumluluğuna sahip iyi birer insan olacaklardır. Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının, şehitlerimizin ve gazilerimizin bizlere emaneti bu toprakları iç ve dış her türlü tehdide karşı cansiperane savunacaklardır. " ifadelerini kullandı.

"Bu milletin en kolay yazdığı şey destan"

Milli Savunma Bakanı Canikli, bu toprakların hainlerinin, ihanet edenlerinin hiç eksik olmadığını belirterek, "Ama o hainleri geldikleri yere götürecek olan kahramanlar da hiç eksik olmuyor. Bu milletin en kolay yazdığı şey destan. Allah bu milleti bir kez daha destan yazmak zorunda bırakmasın ama yazılması gerekiyorsa bu toprakların savunulması, özgürlüğün korunması, bayrağımızın dalgalanmaya devam etmesi, ezanlarımızın susmaması için bir destan yazılması gerekiyorsa, bu millet evlatlarıyla gereğini yapar, o destanı bedeli ne olursa olsun yazar." diye konuştu.

Canikli, günümüz harekat ortamında artık siber savaş, elektronik harp, uzaydan müdahale, hassas angajman, insansız silah sistemleri ve entegre hava savunmasının harbin sonuçları bakımından belirleyici rol oynadığını, artık geleneksel savunma stratejilerinin yavaş yavaş terk edildiğini aktardı.

Bu gerçekler ışığı altında savunma sanayisindeki teknoloji düzeyi, araştırma ve geliştirme faaliyetleri, bilgi birikimi ve bilginin kullanımını ön plana çıkarmaya çalıştıklarını anlatan Canikli, yeni savunma stratejileri, teknoloji ve bu teknolojileri kullanan ve geliştiren insan gücü üzerinde çok ciddi yatırımlar yaptıklarını belirtti.

"Teknolojiyi üretmek, millileştirmek zorundayız"

Artık teknolojiyi almanın ve kullanmanın da yetmediğini ifade eden Canikli, şöyle devam etti:

"Teknolojiyi üretmek, millileştirmek zorundayız. Buna mecburuz, buna mahkumuz. Aksi halde bu ülkenin savunmasını başka ülkelerin insafına terk etmek anlamına gelir. Böyle bir şeye göz yummamız kesinlikle söz konusu değildir. Bu gerçekten hareketle savunma sanayimizin bu toprakların savunulması için silah sistemlerinin millileştirilmesi noktasında büyük çabalar sarf ediyoruz. 2002 yılında yerli ürün oranı sadece yüzde 18 seviyesindeyken bugün bu oran yüzde 65'leri aşmıştır. Daha çok yapacak işimiz var. Bunu geliştirmek mecburiyetindeyiz. Çünkü eğer savunmayı, başka ülkelere emanet ederseniz dolaylı olarak veya doğrudan en ihtiyacınız olduğu kritik bir zamanda o silah sistemlerini temin edememe gibi bir riskle karşı karşıya kalırsınız."

Bugün itibariyle bütün milletin göğsünü kabartan, özellikle terörle mücadele çok büyük imkan sağlayan silah sistemlerini geliştirdiklerini aktaran Canikli, Türk Hava Kuvvetleri'nin bu teknolojinin ortasında, bütün bu hususların odak noktasında yer alan bir teşkilat olduğunu belirtti.

Hava kuvvetlerinin artık kendi milli uçak ve silah sistemlerini geliştirebilecek teknoloji alt yapısına kavuştuğunu ifade eden Canikli, "Yakın bir zamanda mili savaş uçağımız TF-X vatan semalarında her türlü göreve hazır hale gelecektir. Bunları ilk kullanan komutanlarımız siz olacaksınız." dedi.

Yerli İHA ve SİHA'ların teröristleri anında etkisiz hale getirdiğini aktaran Canikli, "Bütün dünya gıpta ile bakıyor, düşmanlar kıskançlıkla takip ediyor. Yerli İHA’larımıza, harp başlığına sahip Mini Akıllı Mühimmatlar olan MAM-C ve MAM-L roketlerini yerleştirdik. Hem SİHA'larımız yerli hem de mühimmatı anında teröristin tepesine atan füzeler de yerli. İHA'larımızın saldırı ve yok etme kabiliyeti kat kat arttırdık." diye konuştu.

Bakan Canikli, Atak Helikopteri Projesi kapsamında 24 adet helikopter teslimatının tamamlandığını, Hürkuş Uçağı Projesi kapsamında 2 adet prototip uçak teslimatının yapıldığını, şimdi bunun silahlandırılması çalışmasına başladıklarını dile getirdi.

Bayraktar Taktik İHA Projesi kapsamında 4'ü silahlı 30 İHA teslimatının gerçekleştiğini, 2 yıl içinde bu sayının 100'ün üzerine çıkacağını belirten Canikli, ANKA İHA Projesi kapsamında 3 silahlı ve 2 silahsız İHA'nın kullanımda olduğunu, Mini İHA Projesi kapsamında 204 adet İHA'nın teslim edildiğini, Multikopter İHA Projesi kapsamında ise 339 adet İHA tesliminin yapıldığını anlattı.

Sıranın milli, yerli savaş uçağına geldiğini dile getiren Canikli, "Hem insanlı klasik konvansiyonel savaş uçağımıza hem de insansız savaş uçağımıza... İkisi ile ilgili çalışmalar başladı. Kısa bir süre içinde semalarımızda kendi üretimimiz olan savaş uçağı yine kendi evlatlarımız tarafından kullanılacak ve vatan savunmasına katkı sağlayacaklardır." dedi.

"Aklınız ve kalbiniz, sadece milletten talimat alacaktır"

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra hükümet olarak bir çok tedbir aldıklarını belirten Canikli, şunları söyledi:

"Hain girişimlerin önlenmesi için hassasiyetimiz devam edecek. Aksi halde düşmanın nereden geleceği belli olmuyor. Dışardan bekliyoruz içeriden çıkabiliyor. Asker kılığına girmiş, insanlıktan nasibini almamış teröristlerin ülkemize yaşattığı acıların tekrarlanmaması için askeri eğitim alanında da önemli adımlar attık. Ülkemizin savunma ve saldırı kabiliyetini en üst noktaya ulaştıracak gerekli donanıma sahip insan gücümüzün eğitimi için harp okullarımızı Milli Savunma Üniversitemize bağladık. Menfur darbe girişiminde meydana gelen olayların bir daha yaşanmaması için ülkemiz genelinde ve özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki özel hassasiyetler her türlü eğitim ve öğretim faaliyetinde dikkate alınacaktır. Burada yetişecek evlatlarımız ülkesine, devletine, milletine, topraklarına, değerlerine ve demokrasiye sadakatle ve büyük bir aşkla bağlı vatan sevdalıları olacaktır. "

Harbiyelilere seslenen Canikli, "Aklınız ve kalbiniz sadece millete teslim olacaktır, milletten talimat alacaktır. Sizin sorumluluğunuz sadece millete karşı." dedi.

Tören, öğrenci alayı ve sancak kıtasının tören geçidiyle sona erdi. Törene İstanbul Valisi Vasip Şahin, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Hava Harp Okulu Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Rafet Dalkıran ve öğrencil aileleri katıldı.