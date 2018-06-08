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Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Kırım' açıklaması: İlhakını tanımadık tanımayacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Kırım ilhakını tanımadık, tanımayacağız. Batı ülkelerinde Kırım'ı unutmaya başlayan ülkeler görüyoruz. Bugün Kırım'ı unutursanız yarın Ukrayna'nın başına bir şey gelirse bundan siz sorumlu olursunuz' dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin her zaman  Ukrayna'nın sınır ve toprak bütünlüğünden yana olduğunu ve Ukrayna'nın  egemenliğini desteklediğini belirterek, "Kırım davasını hiçbir zaman unutmadık,  unutmayacağız. Kırım'ın ilhakını tanımadık, tanımayacağız." dedi. 
 
Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin ve Kırım Tatar  Türklerinin lideri, Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım  Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin düzenlediği iftar davetine katıldı.
 
Kırım Tatarlarının Türkiye'yi Türkiye yapan en müstesna kardeş, soydaş  ve vatandaşlar olduklarını söyleyen Çavuşoğlu, Kırım Tatarı kökenli vatandaşların  ev sahipliğinde düzenlenen iftar sofrasında bir araya gelenlere Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın selamlarını iletti.
 
Çavuşoğlu, Anadolu topraklarının yüzyıllardır evlerinden ayrılmak  zorunda kalan pek çokları gibi Kırım Tatarlarına da ev sahipliği yaptığını  vurgulayarak, "Bugün burada bir kere daha memnuniyetle görüyorum ki Kırım'dan  ayrı kalmak Kırım'dan kopmak anlamına gelmez. Sizler anavatandan uzak olsanız da  Kırım'ı kalplerinizde ve aklınızda yaşatmaya devam ediyorsunuz." diye konuştu.
 
Geçmişte zor dönemlerden geçen Kırım Tatarlarının bugün de benzer  sınamalarla karşı karşıya kaldığını belirten Çavuşoğlu, "Daha sürgünün, zorla  göçün acısı ve yaraları kapanmadan şimdi de Kırım'ın illegal ilhakı... Zorluklar  karşısında doğru bildiği yolda yürümekten vazgeçmeyen Kırım Tatar halkı bu dik  duruşuyla bütün mazlum halklar için emsalsiz bir örnek teşkil ediyor."  ifadelerini kullandı.
 
Çavuşoğlu, hakkını onurla arayan Kırım halkının bugün verdiği  mücadeleden de hak ettiği neticeyi alacağına şüphe olmadığını vurgulayarak, "Bu  azimli ve inançlı mücadelenizde asla yalnız olmadınız bundan sonra da yalnız  kalmayacaksınız. Türkiye her zaman Kırım Tatarı soydaşlarımızın yanında oldu."  dedi.
 
"KIRIM'IN İLHAKINI TANIMADIK, TANIMAYACAĞIZ"
 
Türkiye'nin bütün kurumlarıyla özellikle illegal ilhaktan önce de  Kırım halkının yanında olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Türkiye, nerede yaşarsa  yaşasın Kırım Tatarlarının yanında oldu. Tıpkı Ahıska Türkleri gibi, tıpkı diğer  mazlum halklar gibi, tıpkı Kırım Tatarlarıyla birlikte sürgüne gönderilen  topluluklar gibi. Bundan sonra da Kırım Tatarlarının yanında olmaya devam  edeceğiz. Kırım davasını hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Kırım'ın ilhakını  tanımadık, tanımayacağız." değerlendirmesinde bulundu.
 
Çavuşoğlu, bazı Batılı ve Avrupalı ülkelerin Kırım'ı unutmaya  başladığına dikkati çekerek, "Onlara şunu hatırlatıyoruz: Bugün Kırım'ı  unutursanız yarın Ukrayna'nın başına herhangi bir şey gelirse bundan siz sorumlu  olursunuz." diye konuştu.
 
Türkiye'nin, Kırım davasını Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve  İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gibi her uluslararası platformda gündeme getirmeye  devam edeceğini söyleyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
 
"Sevgili kardeşlerim, sosyal, dini, kültürel, maddi, manevi her türlü  sıkıntınız karşısında her zaman çalabileceğiniz bir kapınız var, Türkiye var. Bu  kapı size tarih boyunca açık olmuştur, ilelebet de açık olacaktır. Türkiye her  zaman Ukrayna'nın sınır ve toprak bütünlüğünden yana olmuştur ve Ukrayna'nın  egemenliğini desteklemiştir. Bu çerçevede yine Kırım'ın Ukrayna'nın bir parçası  olduğunu hiçbir zaman unutmayacağız ve her platformda bunu dile getirmeye devam  edeceğiz. Diğer yandan, Ukrayna'nın doğusundaki sorunun da bir an önce  çözülmesini ve Ukrayna'nın istikrara kavuşturulması için çalışmalarımızı  sürdüreceğiz, Ukrayna'ya verdiğimiz desteği sürdüreceğiz."
 
Çavuşoğlu, AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu Başkanlığını Türk diplomat  Ertuğrul Apagan'ın yürüttüğünü hatırlatarak, bu misyonun Apagan'ın başkanlığında  zor şartlarda görevini en iyi şekilde gerçekleştirdiğini dile getirdi.
 
Ukrayna'nın hem Karadeniz'de hem de Doğu Avrupa'da kilit öneme sahip  bir ülke ve Türkiye'nin stratejik ortağı olduğunun altını çizen Çavuşoğlu,  ülkenin demokrasi ve hukukun üstünlüğüne verdiği önem çerçevesinde  gerçekleştirdiği reformların büyük bir memnuniyet ve takdirle karşılandığını  söyledi.
 
Çavuşoğlu, Türkiye- Ukrayna arasında serbest ticaret anlaşması  müzakerelerinin tamamlanmak üzere olduğunu ifade ederek, bir sonraki Yüksek  Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nda, iki liderin başkanlığı ve  huzurunda serbest ticaret anlaşmasını imzalayacaklarını kaydetti.
 
Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen turist sayısının 2016 yılında 700 binden  1 milyon 25 bine çıkarak yüzde 50 artış gösterdiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, bu  sayının geçen yıl ise 1 milyon 400 bini bulduğunu belirtti.
 
Çavuşoğlu, karşılıklı ziyaretlerin artmasındaki en önemli etkenin iki  ülke vatandaşlarının pasaporta gerek duyulmaksızın kimlikle seyahat edebilmesi  olduğunu dile getirdi.
 
Geçen üç yıldır, Ukrayna'da savaşta hayatını kaybedenlerin ailelerinin  Antalya'da misafir edildiğini söyleyen Çavuşoğlu, gelecek yıllarda misafir edilen  Ukraynalı sayısını artırmak istediklerini sözlerine ekledi.

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