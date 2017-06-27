İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl'ün Genç ilçesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Binböl'ün Genç ilçesindeki operasyonda 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Twitter hesabından açıklama yapan Soylu, "Kahramanlarımız bugün yine teröre bir darbe daha vurdular. BİNGÖL Genç Kapılı'da 8 terörist etkisiz.." mesajını paylaştı.

Kahramanlarımız bugün yine teröre bir darbe daha vurdular.

BİNGÖL Genç Kapılı'da 8 terörist etkisiz.. — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) 27 Haziran 2017

TSK'DAN AÇIKLAMA

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede Bingöl kırsalına düzenlenen hava harekatında PKK'ya ait 6 dinamik hedef ile 1 silah mevzisinin imha edildiği belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hava harekatına ilişkin yapılan bilgilendirme şöyle; "27 Haziran 2017 tarihinde 12:30 - 13:00 saatleri arasında Bingöl kırsalında icra edilen hava destekli operasyon kapsamında birliklerimize silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda altı dinamik hedef ve bir silah mevzii Türk hava kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından imha edilmiştir."

ELAZIĞ'DA 1 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, bir terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Karakoçan ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik başlatılan "Şehit Jandarma Er Bülent Akkılıç-49 Operasyonu"nun devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, operasyonda arazi taraması esnasında bir teröristin ölü olarak silahıyla ele geçirildiği belirtildi.

JETLER METİNAYI VURDU

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; Kuzey Irak Metina bölgesindeki PKK hedeflerine düzenlenen hava harekatında 1 korugan ile 3 silah mevzisinin imha edildiği ve 1 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.