Bakan Elvan: Türkiye marka başvurularında Avrupa birincisi

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, ‘Bayim Olur Musun?’ fuarının açılışı için düzenlenen törene katıldı. Açılışta konuşma yapan Bakan Elvan, marka başvurularında Türkiye’nin Avrupa’da birinci sırada olduğunu belirtti. Elvan, 2017 yılı sonunda da franchising sektörünün pazar büyüklüğünün 50 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Bakan Elvan, ekonomik gücü, hareketli pazarı, ekonomik alanda proaktif yaklaşımları ve dünyadaki değişim ve dönüşüme hızlı ayak uydurma kabiliyeti ile Türkiye’nin pek çok alanda dünya markalarını cezp ettiğini söyleyen Elvan, “Attığımız ilave adımlar ekonominin yüksek büyümesinin önünü açmıştır. Ekonomik göstergeler Türkiye’nin tüm dış etkenlere ve bunların yansıması olan uluslar arası kuruluşların düşük büyüme öngörülerine rağmen gücünü ve ekonomide doğru işleri ortaya koyduğunu göstermiştir. İki gün önce Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ile ilgili büyüme tahminin tam iki kat artırmıştır” dedi.

"50 MİLYAR DOLARA ULAŞMASI BEKLİYORUZ”

2017 yılı sonunda franchising sektörünün pazar büyüklüğünün 50 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini vurgulayan Elvan, “Franchising sistemini hızla gelişmesi, yeni yatırımları ve iş birliklerini de beraberinde getirmektedir. 2017 yılı sonunda franchising sektörünün pazar büyüklüğünün 50 milyar dolara ulaşması beklenmektedir. Franchising sektörüne her yıl pek çok yeni marka katılırken varolan şirketlerin de yeni şubelerle yaygınlığını artırdığını görmekteyiz. Eskiden yabancı markalar bu sistemde ön plana çıkarken bugün pek çok yerli markanın franchis verecek büyümeyi tercih ettiğini görüyoruz” şeklinde konuştu.

Bakan Elvan, zincir işletmelerdeki yabancı firma oranının da yüzde 29 olduğunu belirtti.

“107 BİN 106 BAŞVURUNUN DA 94 BİN 575’İNİN YERLİ”

Bakan Elvan, 2016 yılında Sinai Mülkiyet Hakkı olarak Türk Patent ve Marka Kurumuna tescil edilmek üzere başvuru yapan toplam marka sayısının 107 bin 106 olduğunu, bunun da 94 bin 575’inin yerli başvurular olarak gerçekleştiğini söyledi.

Türkiye’nin marka başvurularında en aktif ülkelerin başında geldiğini anımsatan Elvan, “2011 yılından bu yana 100 binin üzerinde marka başvuruyla Avrupa’nın en fazla marka başvurusu yapılan ülkesi Türkiye olmuştur. Öte yandan Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilat tarafından her yıl yayımlanan Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Raporuna göre Türkiye 2015 yılında marka başvurularında dünyada 7’nci sırada yer almaktadır” diye konuştu.

Bakan Elvan açılışın ardından, ürettikleri yüzde yüz el yapımı ayakkabıları dünyanın 35 farklı ülkesine ihraç eden Türk firmasının standını ziyaret etti. Elvan burada ayakkabı yapımında kullanılan kalıba temsili olarak çekiç vurdu.

“BİZ İŞ DÜNYAMIZA, GİRİŞİMCİLERİMİZE GÜVENİYORUZ”

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Elvan, “Çok mutluyuz. Türkiye markalaşma alanında çok önemli gelişme sağladı. Şuan itibariyle bu alanda Türkiye’deki toplam markaların sadece yüzde 29’u yabancı, yüzde 71’i yerli. Bu çok önemli bir gelişme. 10-15 yıl önce bu rakamlar tam tersiydi. Biz firmalarımızı kutluyoruz. Markalaşan firmalarımızın daha fazla yurt dışına açılmalarını arzu ediyoruz. İnşallah önümüzdeki süreç daha iyi olacak. Biz işimize bakmalıyız. Türkiye iyi yolda, Türkiye daha da güçlenecektir. Biz iş dünyamıza, girişimcilerimize güveniyoruz. İnanın Türk girişimcisi kadar dünyada kararlı başka bir girişimci, iş dünyası yok. Bununla gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.