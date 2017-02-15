Bakan Işık'tan flaş ABD açıklaması
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık 'ABD Fırat Kalkanı Harekatı'na daha fazla destek verecek' dedi.
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Brüksel'de ABD'nin yeni Savunma Bakanı James Mattis ile bir araya geldi.
NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ABD'nin yeni Savunma Bakanı James Mattis ile görüşme gerçekleştirdi.
İkilinin yaptığı görüşmede; ABD'nin Fırat Kalkanı'na daha fazla destek vermesi ve ABD ile TÜrkiye arasında düzenli dialog mekanizmasının kurulması kararları alındı.
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