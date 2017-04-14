Bakan Işık'tan Rakka operasyonu açıklaması

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Washington Ofisi tarafından Washington'da düzenlenen panelde konuşan Bakan Işık, ABD ile Türkiye arasındaki Suriye merkezli konulardaki işbirliğine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

PKK'nın Suriye uzantısı PYD ve Rakka operasyonu konusunda ABD'li mevkidaşı ile sabah saatlerinde Pentagon'da 1,5 saatlik verimli bir görüşme yaptıklarını anlatan Işık, "ABD'li mevkidaşımla bugün PYD meselesini önceliki olarak konuştuk. PYD, bir terörist örgütün koludur. Konuyu dostane bir şekilde karşılıklı olarak müzakere ettik. Şu anda (Rakka operasyonu anlamında) kesinleşmiş bir kararın olmadığını belirtmek durumundayım." dedi.

Türkiye'nin her platformda PYD ile ilgili hassasiyetlerini dile getirdiğini vurgulayan Işık, bu konuda Trump yönetimi ile yakın bir temas halinde olduklarını ve konuştuklarını vurguladı.