Bakan Işık'tan Rakka operasyonu açıklaması
ABD'de katıldığı bir panelde Rakka operasyonuna ilişkin değerlendirmeler yapan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 'ABD'li mevkidaşımla bugün PYD meselesini öncelikli olarak konuştuk. PYD, bir terörist örgütün koludur. Konuyu dostane bir şekilde karşılıklı olarak müzakere ettik. Şu anda (Rakka operasyonu anlamında) kesinleşmiş bir kararın olmadığını belirtmek durumundayım.' dedi.
- AA
Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Washington Ofisi tarafından Washington'da düzenlenen panelde konuşan Bakan Işık, ABD ile Türkiye arasındaki Suriye merkezli konulardaki işbirliğine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.
PKK'nın Suriye uzantısı PYD ve Rakka operasyonu konusunda ABD'li mevkidaşı ile sabah saatlerinde Pentagon'da 1,5 saatlik verimli bir görüşme yaptıklarını anlatan Işık, "ABD'li mevkidaşımla bugün PYD meselesini önceliki olarak konuştuk. PYD, bir terörist örgütün koludur. Konuyu dostane bir şekilde karşılıklı olarak müzakere ettik. Şu anda (Rakka operasyonu anlamında) kesinleşmiş bir kararın olmadığını belirtmek durumundayım." dedi.
Türkiye'nin her platformda PYD ile ilgili hassasiyetlerini dile getirdiğini vurgulayan Işık, bu konuda Trump yönetimi ile yakın bir temas halinde olduklarını ve konuştuklarını vurguladı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.