Son Dakika Haberleri E-gazete 14Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bakan Işık'tan Rakka operasyonu açıklaması

ABD'de katıldığı bir panelde Rakka operasyonuna ilişkin değerlendirmeler yapan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 'ABD'li mevkidaşımla bugün PYD meselesini öncelikli olarak konuştuk. PYD, bir terörist örgütün koludur. Konuyu dostane bir şekilde karşılıklı olarak müzakere ettik. Şu anda (Rakka operasyonu anlamında) kesinleşmiş bir kararın olmadığını belirtmek durumundayım.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Washington Ofisi tarafından Washington'da düzenlenen panelde konuşan Bakan Işık, ABD ile Türkiye arasındaki Suriye merkezli konulardaki işbirliğine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

PKK'nın Suriye uzantısı PYD ve Rakka operasyonu konusunda ABD'li mevkidaşı ile sabah saatlerinde Pentagon'da 1,5 saatlik verimli bir görüşme yaptıklarını anlatan Işık, "ABD'li mevkidaşımla bugün PYD meselesini önceliki olarak konuştuk. PYD, bir terörist örgütün koludur. Konuyu dostane bir şekilde karşılıklı olarak müzakere ettik. Şu anda (Rakka operasyonu anlamında) kesinleşmiş bir kararın olmadığını belirtmek durumundayım." dedi.

Türkiye'nin her platformda PYD ile ilgili hassasiyetlerini dile getirdiğini vurgulayan Işık, bu konuda Trump yönetimi ile yakın bir temas halinde olduklarını ve konuştuklarını vurguladı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Nijerya'da apartman dairesinde 43 milyon dolar ele geçirildi

Nijerya'da apartman dairesinde 43 milyon dolar ele geçirildi

1000 yıllık mumyanın mezarından çıkanlar hayrete düşürdü!

1000 yıllık mumyanın mezarından çıkanlar hayrete düşürdü!

Eski çimento fabrikasını malikaneye çevirdi

Eski çimento fabrikasını malikaneye çevirdi

Barcelona'da kimler gidecek kimler kalacak?

Barcelona'da kimler gidecek kimler kalacak?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA