Bakan Özhaseki'nin annesi vefat etti

Bakan Mehmet Özhaseki'nin annesi 3 çocuk annesi Şükran Özhaseki, bir süreden beri böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede bugün ögle saatlerinde yaşamını yitirdi. Acı haber üzerine bakan Özhaseki, Ankara'dan özel uçakla Kayseri'ye geldi.

Şükran Özhaseki, Anneler Gününde bakan oğlunun kendisini ziyaretinde, ''Mehmet, kardeşleri gibi çok vefalı ve hatırşinastır. Yoğun işleri arasında zaman bulup, sık sık beni ziyarete gelir. Devlete millete, hükümete hizmet ettiği gibi, sıkça da telefonla arayıp, halimi hatırımı sorar Üç oğlumdan da Ahlah razı olsun" demişti.