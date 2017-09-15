Bakan Soylu: Bingöl'de biraz önce insansız hava aracıyla 6-7 kişilik terörist grup öldürüldü

AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu’nun, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde onuruna verdiği yemekte konuşan Bakan Soylu, Türkiye’nin kalkınmasına engel olmak isteyenlere karşı çetin bir mücadele yürütüldüğüne değinerek, “Mezhep, etnik köken, inanç ve değerlerimiz konusunda bizi bölmeye çalışıp elini güçlendirmeye çalışanlarla karşı karşıyayız” diye konuştu.

Özellikle Türkiye gelişmeye adım attığı süreç içerisinde Türkiye’yi sıkıştırma ve bu tablonun içerisinde zafiyete düşürmek için ellerinden gelen her şeyin yapıldığını aktaran Bakan Soylu, Gezi olayları, 17/25 Aralık darbesini, 6-7 Ekim olaylarını, 15 Temmuz darbe girişimini işaret etti.

Türkiye’nin büyümesini istemeyen güçlerin adeta birlik olduğu mesajını veren Soylu, Türkiye’nin ürettiği milli silahlı insansız hava araçları sayesinde askeri açıdan dışa bağımlılığın ortadan kalktığını kaydetti. ABD ve İsrail’in heronlarına artık gerek kalmadığının altını çizen Soylu, “Elimizdeki bir takım imkanların Türkiye’de olmasını istemiyorlar. Terörle mücadeleyi bu kadar kesin ve kararlı yapmayalım istiyorlar. İnsansız hava aracımız nedeniyle terör örgütü mensupları 8 kişilik 10 kişilik gruplar halinde gezemiyorlar. Bizim evlatlar Bingöl’de, Karacehennem bölgesinde 6-7 teröristi daha hakladılar az önce. Nasıl gördük? İnsansız hava aracıyla gördük. Ya silahlı insansız hava aracı ya da hava kuvvetleri marifetiyle etkisiz hale getiriyoruz. Yine Şırnak’ta aynı şekilde 2 terörist daha bugün etkisiz hale getirildi. Bunu keşif, gözetleme ve istihbari kabiliyetimizin artmasıyla sağlıyoruz. Biz PKK ile uğraşacağız, DEAŞ ile uğraşacağız, FETÖ ile uğraşacağız, DHKP-C veya dünya terör örgütleriyle uğraşacağız. Onlar üretecek, zenginleşecekler, Türkiye’yi kendi ürettiklerinin pazarı haline getirecekler ve biz buna teslim olacağız? Peki, kim buna itiraz ediyor? BBC. Kim BBC? Kimin temsilcisi? Türkiye’nin temsilcisi mi? Bu milletin temsilcisi mi? BBC’ye bu malzemeleri veya bu sözlerin söylenmesini kim talep ediyor? Bunların buradaki uzantıları. Bizatihi Kılıçdaroğlu” dedi.

Bakan Soylu, insansız hava araçları marifetiyle bugüne kadar 276 teröristin öldürüldüğünü kaydetti.