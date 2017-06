Bakan Soylu: Hayvan gibi mağaralarda saklanıyorlar

Soylu, Polatlı'da bir düğün salonunda düzenlenen iftar programda şehit aileleri ve gazilerin de aralarında bulunduğu vatandaşlarla bir araya geldi.

İftara Bakan Soylu'nun eşi Hamdiye Soylu, AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu ve Polatlı Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer de katıldı.

İftardan sonra konuşan Soylu, yakın zamanda yaşanan sel felaketinden dolayı Polatlılara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, vatandaşların bundan dolayı endişelerinin olmamasını istedi.

Bugün Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde tecrübe paylaşımı konferansında öğrencilere yalnız olmadıklarını ve milletin dualarının kendileriyle olduğunu anlattığını aktaran Soylu, "Ölüme onlar gibi her an hazırız. Eğer buna hazır olmazsak bizi mağlup etmeye çalışanlar, plan kuranlar, tezgah kuranlar, eğer biz tam anlamıyla irademizi ortaya koymazsak çoluk çocuğumuz, ailemiz dahil, Allah şahittir ki her şeyden vazgeçeriz, vatanımızdan, özgürlüğümüzden, bağımsızlığımızdan, ay yıldızlı bayrağımızdan ve Ezanı Muhammediye'den vazgeçmeyiz." diye konuştu.

Soylu, zenginliği sadece hayat standardını yükseltmek için istemediklerini belirterek, dünyadaki mazlumlara sessiz kalan ve elindeki güçle dünyayı kendilerine diz çökertmeye çalışanlara karşı güçlü bir Türkiye istediklerini ifade etti.

- "Terör örgütleri inlere sıkışmış durumda"

"Güçlü olacağız, zengin olacağız, sözümüz dünyaya hüküm olacak." ifadesini kullanan Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Evlatlarımız büyük bir mücadele veriyorlar. Terör örgütünü tam anlamıyla o kendi bulundukları inlere sıkıştırmış durumdalar. Merak etmeyiniz, bu meselenin biteceğini bu milletimize söz verdik ve biz bu meseleyi bitireceğiz. Arkasında kim olursa olsun. İsterse Avrupa olsun, isterse dünya olsun. Bilsinler ki bu topraklarda bir tek bir anımız, bir tek bizim şanımız olur, bir tek ay yıldızlı bayrağımız dalgalanır, bir tek bizim sözümüz geçer. Bunu hep birlikte sağlayacağız. Allah'a hamd olsun, polisimiz de askerimiz de jandarmamız da korucumuz da aynı inanç ve kararlılık içerisindedir, moralleri en yüksek seviyededir. Terör örgütleri bugün dağılmış bir durumdadır. Telsiz konuşmalarını dinliyoruz. 'Otları yiyoruz, ne olursunuz bize yardımcı olun' diye kendi arkadaşlarından aman dileniyorlar. Hayvan gibi mağaralarda saklanıyorlar. Ama bizim aslanlarımız gereğini yerine getiriyorlar ve getirmeye devam edecekler."

Dünyanın ilk 10 devleti olma yolunda Türkiye'nin adım adım ilerlediğini vurgulayan Soylu, "Millete hizmet fırsatı Cenabı Allah'ın bir lütfudur. Saniyemiz ve dakikamız bu lütfa mazhar olmak içindir." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, konuşmasının sonunda vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

AK Parti Ankara Milletvekili Sarıeroğlu ise Polatlı'nın, Ankara'nın batıya açılan kalbi olduğunu belirterek, Polatlıların 15 Temmuz darbe girişiminde Sakarya Savaşı'ndaki ruhu yansıttıklarını söyledi.

Sakarya Savaşı'nda düşmanın, 15 Temmuz'da ise füze rampalarının Ankara'ya girişinin Polatlı'da durdurulduğunu hatırlatan Sarıeroğlu, bunun için vatandaşlara teşekkür etti.