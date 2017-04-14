Bakan Soylu: Terörü artık süpürüyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV yayınında soruları yanıtladı.

Soylu, Diyarbakır'da il emniyet müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alanda meydana gelen ve 2'si polis 1'i sivil 3 kişinin şehit olduğu patlamayla ilgili yeni gelişmeleri anlattı.

Bakan Soylu şunları söyledi:

"Tünel kazımıyla ilgili sabaha karşı 3 kişi gözaltına alındı, 3 kişi de bu işin faili, 1 kişi daha var ve aranıyorlar.

Arkadaşlarımız bu tünellerle ilgili gerekli taramaları yapıyor. Tünel, Suriye’de kullanılan bir şey ve PKK/PYD alışkanlık kazandı. Aylar önce bunun ülkemizde de yapılabileceğini değerlendirmiştik. Yurt dışından da gereçler getirdik ve taramalar yapıyoruz. Kısa süre içerisinde gerçekleştirmişler, amaçları daha büyük zayiat verdirmekti... İnanıyorum ki arkadaşlarımız, 4 kişiyi de en kısa sürede almış olacaklar.

Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"PKK'NIN ELİNDE YENİ NESİL FÜZELER VAR"

Irak’ın kuzeyinde PKK’nın elinde 11 yeni nesil füze var. Nereden geliyor bunlar, PYD’den geliyor. PKK ile PYD aynı şey olduğu için oradaki savaş ortamında hangi yöntem varsa PKK/PYD’de de aynı yöntemi kullanıyor. Orası bir laboratuvar durumunda.

Dün batı illerinde uzun süredir aradığımız bir teröristi bulduk, şok uygulamalarla. Dün sınırlardan geçmek üzere olan 3 teröristi ele geçirdik.

Terörün hatları var. İstanbul hat değil, varış noktası. Ankara, İzmir varış noktaları. Hatlara ve varış noktalarına yönelik tedbirler alıyoruz. Yol güvenlik uygulamaları, sınırda yaptıklarımız, baskı kurdukları köylerin kış boyunca taranması.. Bütün bunlarla birlikte araç, personal gibi kabileyetlerimizi de yükseltiyoruz...

"ARTIK DEĞİŞTİ: SÜPÜRÜYORUZ"

Operasyonlar yapılıyor, bizimkiler geri çekiliyor ve teröristler geri geliyordu. Artık bu değişti, artık gittiğimiz yerde kalıyoruz ve buna süpürme harekatı diyoruz. Terör örgütünü bulunduğu yerden süpürüyoruz. Bölgede durunca terör örgütü şehre baskı kuruyor, para kaynakları yaratıyor; bazı STK'la var, bunlar batı ve görevden alınan belediyelerce destekleniyordu. Bunlar, Kandil'e adam kazandırıyor... Biz sadece terörizmle değil, kaynaklarıyla da mücadele ediyoruz.

"DAĞA ÇIKIŞLAR AZALDI"

Gerek STK, gerek belediyeler, gerek bunları gönüllendiren unsurlara yapılan operasyonlarla, dağa çıkışlarda, son 7 ayda bir önceki yılın rakamlarına göre yüzde 90'lık bir azalış söz konusu. Şehirlerdeki KCK/PKK yapılanmalarıyla da ciddi şekilde mücadele ediyoruz... Teslim olma rakamı da son 17 yılın en yükseğidir.

Hafif terör aşağıya düştü, rakamlar bunu gösteriyor. 23 ile 83,5 milyar yatırım geldi. Özel sektör yaptı bunu ve risk gördüklere yere yapmazlar. Bu yatırımlar 361 bin kişiyi kapsıyor, iş sahbi olacak bu kişiler. Bu herkese sirayet edecek ve ekonomi de yükselecek. Bölgedeki 100 gençten 90'ı iş istiyor, PKK ile bu kişiler arasına duvar örmek zorundayız.