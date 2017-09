Bakan Soylu: Türkiye'nin hakimiyetini engelleyemezsiniz

Özel uçakla dün Trabzon’a gelen ve geceyi burada geçiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sürmene İlçesi'ne giderek burada partisinin 6’ncı olağan ilçe kongresine katıldı. Kongrede konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye üzerinde birilerinin gölge oyunu oynamak istediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye üzerinde birileri gölge oyunu oynamak istemektedir. Türkiye’den kötü bir fotoğraf her yeri kötü gösterilmek istenmektedir. Oysa Türkiye çok çetin bir mücadelenin içerisindedir. Bir yandan PKK, bir yandan PYD, bir yandan FETÖ ve sınırlarımızın dışındaki DAEŞ ile ciddi bir mücadele ortaya koyuyoruz. Öte taraftan 4.5 milyon Suriyeli'nin göçünü yönetmeye çalışıyoruz. Diğer yandan 2019 itibari ile kendimizi yeni bir geleceğe hazırlıyoruz. Hepsini yaparken de ekonomimiz de büyüyor. İşsizlik azalıyor. Tüm bunlar kolay işler değildir. Başarı bizi mutlu ettiği kadar dünyanın birçok yerini de rahatsız etmektedir. Birileri dünyadaki bütün işlerin kendi kontrollerinde olmasını istemektedir. Türkiye’nin güçlü olması istenmemektedir. Büyümemiz, zenginleşmemiz ve tüm dünyaya ayaklarımızın üzerinde sözümüzün bir hüküm olarak icra edilmesine an be an yaklaşmamızdan rahatsız olmaktadırlar. Çünkü onlar bizim nereden güç aldığımızı biliyorlar. Sürekli saldırmaya çalışıyorlar. Dünya mazlumlarının duasındayız. İşte onun için birilerin duasında birilerin de kâbusundayız."

'DÜNYANIN HALİ ORTADADIR'

Türkiye’nin konumu itibarıyla çok değerli coğrafyaya sahip olduğuna işaret eden ve dünyanın halinin ortada olduğunu kaydeden Bakan Soylu, “Ümmet bize bakmaktadır. Dünyanın hali ortadadır. İnsanlık bize bakmaktadır. Dünyanın sürüklenmek istediği çatışma hali, iklimlerin gittiği felaket ortadadır. Dolayısıyla böyle bir dünyada yaşadığımız hiçbir şeyi sadece kendi içerisinde değerlendirmemiz elbette ki mümkün değildir. Bizimle çok uğraşıyorlar. Bu darbeler entrikalar, Türkiye’nin ortaya koyduğu hedefleri engellemek içindir. Milletin ülkeyi yönetmesini istemediler yıllarca. Bizi anarşiyle darbeyle terbiye etmeye çalıştılar. Bizi hakir gördüler” ifadelerinde bulundu.

'TÜRKİYE’NİN HÂKİMİYETİNİ ENGELLEYEMEYECEKSİNİZ'

Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin TBMM Genel Kurulu’nda oy çokluğuyla kabul edildi Başbakanlık tezkeresine ilişkin konuşan Bakan Soylu şöyle konuştu:

"Şimdi etrafımızda başka bir şeyi oluşturmaya başladılar. 15 Temmuz’u başaramadılar. Türkiye’yi istila edip, ekonomik olarak zayıflatamadılar. Enerjiden turizme kadar yüksek büyümemiz devam ediyor. Bu sefer başka bir oyun ve tezgâhı senaryoya koymaya çalıştılar. Hemen Irak’ın Kuzey’inde bir referandum yapıp ‘Acaba Türkiye’nin huzurunu bozabilir miyiz? Türk’ü Kürt’e, Kürt’ü Arap’a düşürebilir miyiz? Burada bir karmaşıklığı orta getirebilir miyiz?’ diye bir anlayışı ortaya koymaya çalıştılar. Bunu sağlayan ve bu akılları verenlere sonra da kenara çekilip ‘Şöyle mi, böyle mi yapsak’ diye bir takım senaryoların içerisinde olanlara sesleniyorum; Be akılsızlar bugüne kadar yaptığınız her şey Türkiye’yi zayıflatmadı. Bin dolarken yaptınız 2 bin dolar oldu, 2 bin dolarken yaptınız kişi başına gelir 3 bin dolar oldu. Yollarımız yoktu bugün bölünmüş yollarımız var. Türkiye’nin her tarafında bugün barajlarla, üniversitelerle ve şehir hastaneleriyle kendi insanı geleceğe taşıyan güçlü bir yapı ve güçlü bir ekonomimiz var. Bugün 11 bin doları aşan kişi başına gelirimiz var. Ne yapsanız da ne etseniz de, hangi tezgâhı ortaya koysanız da, bu coğrafyada Türkiye’nin hâkimiyetini engelleyemeyeceksiniz."

Konuşmasının ardından Sürmene İlçe Belediye Başkanı Rahmi Üstün Bakan Soylu’ya Sürmene’yi simgeleyen büyük bir kılıç hediye etti. Tek liste olarak gidilen kongrede Hüseyin Azizoğlu AK Parti Sürmene İlçe Başkanı oldu.