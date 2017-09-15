Bakan Tüfenkci: Büyümemiz birçok ülkeyi kıskandırdı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu'nu ziyaret etti. Türkiye'nin darbe girişimi sonrasında kaydettiği büyümeyi bazılarının şaka zannettiğini ifade eden Bakan Tüfenkci, "Şer güçlerin terör örgütlerin lobilerinin oyunlarına rağmen Türkiye bir terör örgütleriyle mücadelesini devam ettiriyor. Bir yandan da insanının refah düzeyini arttırmaya çalışıyor. Baktığımız zaman 2016 yılı ekonomik açıdan sıkıntılı bir yıldı malum sebeplerden dolayı. Ama hükümet olarak almış olduğumuz tedbir ve teşviklerle 2017'ye güçlü bir başlangıç yaptık. İlk çeyrekte 5.2 ve ikinci çeyrekte 5.1'le Avrupa ülkelerinden fazla büyüme ortaya koyduk. Bu birçok ülkeyi kıskandırdığı gibi, bir çok ekonomi yazarları ve uzmanlarını da şaşırttı. Avrupa'yı da esasında şaşırttı ve Türkiye'nin şaka yaptığını zannediyorlar esasında. Türkiye şaka yapmıyor. Çok ciddi alt yapısıyla, çok ciddi insan kaynaklarıyla, girişimci sermayesiyle bütün olumsuzluklara rağmen birlik ve beraberliğiyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi bir liderle yoluna devam ediyor. Daha fazla üretmek ve ürettiğimizi satabilmek için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Bakan Bülent Tüfenkci, yerli otomobil üretimi için en büyük adaylardan birinin Sakarya olduğunu söyleyerek, "Sakarya, bölgede parlayan yıldız olan illerimizden biri. Ben öyle umut ediyorum ki; 2023 hedeflerini yakalayabilecek illerden birisi. Büyüme potansiyeli ve sanayi üretimiyle, hem insan kaynaklarıyla, lojistik konumuyla, limanlarıyla, ulaşım ağlarıyla, kuzey otoyoluyla beraber Sakarya çok farklı bir konuma gelecek. Özellikle yerli otomobil noktasında, belli olmadı ama en güçlü adaylardan biri Sakarya. Sakarya buna alt yapısıyla müsait. Hem insan kaynakları, hem limanları, hem hammaddeleriyle güçlü adaylardan biri. Bunun değerlendirmesi önümüzdeki süreçte açıklanacak. Önemli olan yerli üretimi yapabilecek babayiğitlerin ortaya çıkması ve öyle bir talebin güçlü bir şekilde olması. Bu bizi sevindiriyor. Biz yeter ki birlik, beraberliğimizi, istikrarımızı kaybetmeyelim" diye konuştu.