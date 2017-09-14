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Bakan Yılmaz: "Müfredattan Atatürk çıkarıldı" her türlü doğru olmayan bir ifade

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yeni eğitim müfredatı ile ilgili çıkan haberlere ilişkin, 'Müfredattan Atatürk çıkarıldı' her türlü doğru olmayan bir ifade. İstiyorlar ki toplumda sis perdesi olsun' dedi.

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Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yeni eğitim müfredatı ile ilgili çıkan haberlere ilişkin, "Müfredattan Atatürk çıkarıldı' her türlü doğru olmayan bir ifade. İstiyorlar ki toplumda sis perdesi olsun" dedi.

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