Bakan Zeybekci'den çarpıcı Katar açıklaması: Dünyanın en büyük hava taşıma operasyonunu iki haftada yaptık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar krizinin başında "Bu konuyu vaziyet edinin, bu iş bu kadar değil, rahat değil" dediğini aktaran Zeybekci, aynı akşam Katar'ın ekonomi bakanıyla ilk defa telefon görüşme yaptıklarını aktardı.

"BUGÜNE KADARKİ EN BÜYÜK HAVA TAŞIMA OPERASYONU"

Zeybekci şöyle devam etti:

"Telefon görüşmemizin detaylarını vermeyeceğim. Ama durumlarının o kadar iyi olmadığını, hatta çok sıkıntılarının olduğunu o anda öğrendik. Ve ertesi gün sabah dünyanın en büyük hava yollarından bir tanesi olan Türk Hava Yolları'nın kargo uçakları ertesi sabah kardeşlerimizin yanına gitti. Ertesi sabah oradaydılar. Şu an itibarıyla dün gece saat 12.00 itibarıyla 121 tane kargo uçağı gitti bugüne kadar. Dile kolay dünyanın bugüne kadarki en büyük hava taşıma operasyonunu iki haftada yaptık. Bir gemi gitti arkasından yedi tane TIR gitti. Arkasından da bir gemi daha ve bugün uçaklar devam ediyor ve normalleşiyoruz."