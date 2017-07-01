Bakan Bozdağ: Darbe davalarının duruşmalarına katılan bir tek CHP'li vekil var mı? Yok

Bozdağ, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden CHP'ye yönelik açıklamalarda bulundu.

Geçmişte CHP'li bir kısım milletvekillerinin bazı davaları ve duruşmaları takip ettiğini, bir kısmının ise duruşmalara bizzat katıldığını ifade eden Bozdağ, şu anda ise darbe teşebbüsü faillerinin yargılandığı davaların görüldüğünü hatırlattı.

Bozdağ, şunları kaydetti:

Darbe davalarının duruşmalarına katılan bir tek CHP'li vekil var mı? Yok. 'Darbe teşebbüsünde bulunanlar en ağır cezalandırılmalı/adalet yerini bulmalı' diye CHP'nin veya liderinin hiçbir açıklaması var mı? Ama darbe teşebbüsü sanıklarını ve bir no'lu sanık terörist başı Gülen'i mutlu eden 'kontrollü darbe' iftirasına destek açıklaması var. Nedenini bilen varsa söylesin. Belli ki 250 şehit ve şehit yakınları ile 2 bin 194 gazinin adalet beklentisinin CHP nezdinde bir kıymeti yok. Şimdi soruyorum: Ey CHP! Darbeden yana mısın? Yoksa şehitlerimizden, gazilerimizden ve milletimizden yana mısın? Sahi, sizce CHP hangi tarafta? Darbe teşebbüsü davalarının duruşmalarına CHP'li vekiller katılacak mı? Darbecilerin gözünün içine bakıp millet için adalet diyecek mi? Şehitler, gaziler, şehit yakınları, aziz milletimiz ve devletimiz için, istiklalimiz/istikbalimiz için darbeciler cezalandırılsın diyecek mi?