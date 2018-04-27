Bakanların zor seçimi

Çünkü bakanların, adaylık için başvurmaları durumunda, yeni dönemde kabinede yer alma şanslarını tümüyle ortadan kaldırmış olacaklar. Ancak başvuru yapmazlarsa da, yeni dönemde oluşturulacak kabinede yer almamaları halinde tümüyle dışarıda kalma riski bulunuyor.
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