Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Balıkesir merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün askeri okullara girmeleri için hazırladığı iddia edilen 8 kişi ile bir astsubay gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik Balıkesir, İstanbul, Şanlıurfa, Tunceli, Bursa, Sakarya ve Şırnak'ta düzenlediği eş zamanlı operasyonda, örgütün askeri okullara giriş için hazırladığı iddia edilen 8 kişi ile bir astsubay yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.