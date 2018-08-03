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Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonunda örgütün askeri okullara girmeleri için hazırladığı iddia edilen 8 kişi ile bir astsubay yakalandı.

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Balıkesir merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün askeri okullara girmeleri için hazırladığı iddia edilen 8 kişi ile bir astsubay gözaltına alındı.
 
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik Balıkesir, İstanbul, Şanlıurfa, Tunceli, Bursa, Sakarya ve Şırnak'ta düzenlediği eş zamanlı operasyonda, örgütün askeri okullara giriş için hazırladığı iddia edilen 8 kişi ile bir astsubay yakalandı.
 
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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