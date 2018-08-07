Balıkesir şaha kalktı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi’nde Balıkesir hakkında övgü dolu sözlerle bahsederek “Balıkesir Maşallah 24 Haziran’da Şaha Kalktı “dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde yaşanan demir yorgunluğu gerekçesi ile istifa eden A. Edip Uğur’un yerine göreve gelen Zekai Kafaoğlu ile il genelinde kavganın sona ermesi ve teşkilatlarla başkan Kafaoğlu’nun uyum ve huzur içerisinde olması başarının en büyük gerekçesi olarak gösterildi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi Ankara Arena Spor Salonununda gerçekleştirildi. AK Parti Balıkesir İl Kadın kolları teşkilatı üyelerininde yer aldığı kongrede Balııkesirli AK Kadınlar adeta gövde gösterisi yaptı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan katılımcılara hitaben yaptığı konuşma sırasında ilimizi temsilen salonda bulunan kadınların “Balıkesir Burada” sözlerine kayıtsız kalamayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatları, Büyükşehir belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve ilçe belediye başkanlarının 24 Haziran seçimlerindeki çalışmalarından övgü dolu sözlerle bahsederek “ Balıkesir Maşallah 24 Haziran’da Şaha Kalktı”dedi.

Bu övgü dolu sözler AK Belediyelere ve teşkilatlarda doping etkisi yaratırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın övgü dolu sözleriyle ilgili görüşlerini dile getiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu Balıkesir’de artık huzur ortamının hakim olduğunu ifaderek “ Cumhurbaşkanımızın sözleriyle tabi ki onore olduk ve şehrimiz adına sevindik, gururlandık. Bu başarı hep beraber başta il teşkilatımız olmak üzere milletvekillerimiz, beledi,ye başkanlarımız, kadın ve gençlik kollarımız, meclis üyelerimizle beraber bir olunca beraber olunca, yürekler toplu vurunca güzel bir sonuç alınmış oldu. Milletvekili sayısını arttıran il sayısı bir elin parmakları kadar. Bunların içerisinde Balıkesir’de bulunuyor. Balıkesir’i sayın Cumhurbaşkanımız özellikle kongrede de onurlandırdılar. Bize bir kat daha sorumluluk yükledi bu. Sorumluluğumuzun farkındayız, inşallah bu başarıyı arkasından tabi yerel seçimlerde de göstererek tançlandırmak istiyoruz. Bunu da yürekten inanıyoruz birlik ve beraberlik içerisinde teşkilatlarımızla el ele gönül gönüle inşallah bunu başaracak potansiyel Balıkesir’de var. Allah’ın izniyle inşallah yerel seçimlerde de aynı başarıyı göstererek cumhurbaşkanımızdan bir defa daha övgü dolu sözler duymak ve onore olmak istiyoruz”dedi.

Bu sözler bize doping oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan duydukları sözlerin kendileri için doping olduğuna dikkat çeken Başkan Kafaoğlu “Bizi bir kat daha kamçılamış oldu. Sayın cumhurbaşkanımız hatırlayın 7 Kasım’da biz göreve başlamıştık, 25 Kasım’da Balıkesir’e gelmişti. O zaman otobüsün üzerinde ‘Zekai kardeşimize güveniyoruz onunla devam edeceğiz” demişti ve arkasından konuşmasının arasında o sıralar Kılıçdaroğlu konuşmalarında Balıkesir’i alacağız demişti. Cumhurbaşkanımız ise ‘Bay Kemal Balıkesir’i alacağız diyormuşsun. Balıkesir burada işte gel alabiliyorsan al’ demişti. Bu sözler ozaman bizi kamçılamış ve büyük sorumluluk yüklemişti. Şimdi de işte 9 tane milletvekili adayımız, il ilçe teşkilatlarımız kadın ve gençlik kollarımızla beraber bizde olan belediye başkanları ve meclis üyeleriyle beraber hakikaten el ele gönül gönüle çalışınca, barış ve huzur olunca, çekişme olmayınca ne kadar güzel neticeler alındığını he beraber görmüş olduk” şeklinde konuştu.