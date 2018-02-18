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Balıkesir'de 55 yabancı uyruklu yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 55 yabancı uyruklu yakalandı.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Sarımsaklı plajları açıklarında botta bir grup olduğunu tespit etti. Ekipler, alabora olma tehlikesi geçiren botta, aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 55 yabancı uyruklunun bulunduğunu belirledi. Angola, Senegal, Güney Afrika ve Suriye uyruklu 55 kişi, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait karargaha getirildi. Yabancı uyruklulara burada ilaç, battaniye, giysi ve gıda yardımı yapıldı. Kolundan yaralandığı belirlenen bir bebeğe de 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. Ayvalık Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.

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