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Balkondan dereye düşerek öldü

Bartın'da apartmanın ikinci katındaki balkondan binanın yanından geçen dereye düşen 33 yaşındaki zihinsel engelli Turgut Demirel yaşamını yitirdi.

  • DHA
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Olay, gece saatlerinde Hasankadı Beldesi'nde meydana geldi. Turgut Demirel, birlikte yaşadığı annesi Vasfiye Demirel'in mutfakta olduğu sırada balkona çıktı. İddiaya göre bir anda dengesini yitiren Demirel, ikinci kattaki evlerinin balkonundan apartmanın yanından geçen dereye düştü. Balkona geldiğinde oğlunun düştüğünü fark eden anne Vasfiye Demirel'in feryatlarını duyan komşuları 112 Acil ve polis ekiplerine haber verdi. Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen Demirel olay yerinde yaşamını yitirdi. Oğlunun öldüğünü gören anne Vasfiye Demirel gözyaşlarına boğuldu.
 
Turgut Demirel'in cenazesi otopsi için Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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