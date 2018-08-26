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Bandırma'da dönüş yoğunluğu sürüyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından yola çıkan sürücülerin oluşturduğu yoğunluluk devam ediyor.

  • DHA
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Bandırma- İstanbul hattındaki yoğun talepleri dikkate alan İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. (İDO) tarafından 6 olan feribot sefer sayısı, ek seferlerle 8'e çıkarıldı. Ayrıca 6 deniz otobüsü seferi düzenledi. Saat 04.00'te başlayan seferler, saat 23.55’e kadar sürecek.

Yoğunluk nedeniyle araç parkındaki kuyruklar da uzadı. Ek deniz otobüsü ve feribot seferlerinden sonra artan yoğunluğun pazartesi günü de devam etmesi bekleniyor. Pazartesi günü için 4 feribot seferine ek olarak 2 deniz otobüsü seferi konulduğu öğrenildi.

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