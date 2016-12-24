Banka soyan 3 soyguncudan biri yakalandı

Büyükçekmece, 19 Mayıs Mahallesi, Saydağ Sokak üzerinde bulunan bir banka şubesine gelen silahlı iki kişi, içerde bulunanları silahla etkisiz hale getirdi. Bankodalar da bulunan paraları torbalara dolduran şüpheliler kapıda kendilerine gözcülük yapan arkadaşları ile birlikte kaçtı. Şüphelilerin bankadan 32 bin 500 lira aldıkları tespit edildi. Güvenlik kameraları tarafından görüntülen banka soygununda şüphelerin silahlarla içeri girişleri ve paraları torbalara doldurdukları görüldü.

GPS KAYITLARI SAYESİNDE YAKALANDI

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada polis şüphelilerin kaçtığı otomobili belirledi. Üzerine sahte plaka takılan aracın yapılan çalışmalar sonucu kiralık olduğu tespit edildi. Sahte kimlikle kiralan otomobilin üzerinde takılı GPS cihazı kayıtlarında aracın şüpheliler kullanırken gittiği yerler tespit edildi. Bu yerlerde yapılan çalışmalar sonucu olaya karışanlardan birinin Muhammet A. olduğu tespit edildi. Polis şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

İKİ SOYGUNCU DAHA ARANIYOR

Gasp Büro Amirliğinde yapılan sorgusunun ardından şüphelinin olay sırasındaki suç ortakları iki kişinin kimlikleri tespit edildi. Bu kişilerden birinin cezaevi firarisi olduğu belirlendi. Polis şimdi bu iki şüpheliyi yakalamak için operasyonları sürdürüyor.