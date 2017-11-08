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Barbaros Şansal'ın hapis cezası onandı

İstinaf Mahkemesi, yılbaşında sosyal medyadan Türkiye'ye hakaretler yağdıran Barbaros Şansal'ın 'Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama' suçundan 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasını onadı

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İstinaf Mahkemesi, yılbaşında sosyal medyadan Türkiye'ye hakaretler yağdıran Barbaros Şansal'ın "Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama" suçundan 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasını onadı

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