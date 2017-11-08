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Barış için balon uçurdular

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Çocuk Yaşam Merkezi'nde kalan 340 Suriyeli yetim, barış dileklerinin yer aldığı balonları havaya bıraktı.

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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Katar Yardım Kuruluşu (RAF) ortaklığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Yetim Vakfı iş birliğiyle Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde inşa edilen Çocuk Yaşam Merkezi'nde kalan çocuklar, barış dileklerinin yazıldığı balonları uçurdu.

Çocukların farklı bir gün geçirmesi için 22 dönüm zeytin bahçesinde düzenlenen etkinlikte 340 Suriyeli yetim ağaçlardan zeytin topladı. Büyük bir merakla dallara uzanan çocuklar, daha sonra üzerilerinde barış mesajlarının olduğu balonları gökyüzüne bıraktı.

Çocuk Yaşam Merkezi sorumlusu Hamza Dinçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yetim çocukların elleriyle zeytinleri toplamak istediklerini söyledi.

Bu istek üzerine böyle bir etkinlik organize edildiğini aktaran Dinçer, "Amacımız bütün dünyada adaletin ve barışın simgesi olan zeytini yetim çocukların elleriyle toplamasını sağlamaktı. Bütün dünyaya yetim çocuklarımızın elleriyle yürekleriyle adalet ve barış isteğini haykırmak istedik.'' dedi.

Dinçer, toprakla buluşma sevinci yaşayan yetim çocukların daha sonra üzerinde barış mesajlarının yer aldığı balonları havaya bıraktığını kaydetti.

Üzerlerinde dilekleri yazılı balonları gökyüzüne gönderen çocuklar doyasıya eğlendi.

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