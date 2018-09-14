Başakşehir'de yağış nedeniyle araçlar mahsur kaldı
İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle çok sayıda araç yollardaki su birikintilerinde mahsur kaldı.
- AA
İstanbul'da dün akşam başlayan yağmur gece boyunca devam etti. Bundan dolayı birçok noktada caddelerde su birikintileri oluştu.
Başakşehir Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi'nde su birikintisini geçmeye çalışan sürücülerin araçları ilerleyemedi. Bu araçlar, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarılarak güvenli bir bölgeye çekildi.
Bölgede mahsur kalan araçları gören diğer sürücüler ise geldikleri yoldan geri dönerek alternatif güzergahları kullandı.
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